Mokslas – tai šviesa, o mokytojai – jos nešėjai. Trečius metus iš eilės Tarptautinė mokytojų diena Marijampolėje buvo paminėta iškilmingais „Švietimo plunksnų“ apdovanojimais, kurių metu pagerbiami labiausiai nusipelnę švietimo srities specialistai.
Šių apdovanojimų laureatus išrinko patys marijampoliečiai – jie viešame balsavime rinko geriausius mokytojus bei labiausiai pažangius švietimo projektus ir inovacijas.
Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo ir sveikinimo žodžius artėjančios profesinės šventės proga tarė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemerai Ričardas Bagdanavičius ir Artūras Visockis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Savivaldybės tarybos narys, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Zdanys, LR Seimo narys Karolis Podolskis, Marijampolės savivaldybės tarybos nariai ir kiti šventės svečiai.
Sveikindamas švietimo bendruomenę artėjančios profesinės šventės proga, meras Povilas Isoda pabrėžė švietimo svarbą visuomenei bei dėkojo mokytojams už jų kasdienį atsidavimą: „Galime sakyti, jog mūsų visuomenė yra pastatyta ant švietimo pamato. Ir tik nuo jūsų, brangūs mokytojai ir švietimo specialistai, priklauso, koks stiprus tas pamatas. Jūs ne tik perteikiate žinias, bet ir ugdote vertybes, kuriate ateities Lietuvą, formuojate jaunų žmonių pasaulėžiūrą. Kiekviena jūsų pamoka, kiekvienas padrąsinantis žodis ar suteiktas įkvėpimas yra investicija į ateitį, kuri sugrįžta šimteriopai. Marijampolės švietimo sistema dažnai minima kaip viena stipriausių, ir tai – ne atsitiktinumas, o jūsų kasdienio darbo, atsidavimo ir meilės savo profesijai rezultatas. Linkiu jums stiprybės, kūrybiškumo ir neišsenkančios energijos, kad ir toliau būtumėte tie, kurie veda visuomenę šviesos keliu.“
2025 metų „Švietimo plunksnos“ įteiktos:
Metų mokytoja – Inga Jurčikonytė-Kaminskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, kurianti netradicines integruotas pamokas ir telkianti bendruomenę nacionaliniams ir tarptautiniams projektams. Jos mokiniai tampa respublikinių konkursų laureatais, o 2025 m. keturi gavo šimtukus iš anglų VBE. Ji vadovauja metodinei grupei, organizuoja konferencijas ir integruotas pamokas su partneriais bei profesinio rengimo centru.
Metų švietimo lyderė – Daiva Vilkienė, Marijampolės „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, bendruomeniška lyderė, atvira pokyčiams ir inovacijoms. Aktyviai skatina mokyklos pažangą, dalijasi idėjomis ir patirtimi, teikia visapusę pagalbą kolegoms. Svariai prisideda prie projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų įgyvendinimo ir STEAM iniciatyvų plėtojimo. Kuria aplinką, kurioje vaikai tyrinėja, eksperimentuoja, mokosi patirtiniu būdu bei patiria pozityvias emocijas. Atskleidžia kiekvieno vaiko gebėjimus, įtraukia tėvus į mokyklos gyvenimą, puoselėja bendruomenės vertybes ir komandinį darbą.
Metų švietimo pagalbos specialistė – Jurgita Radžiūnienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio psichologė, bendražmogiškomis vertybėmis, atvirumu ir tikėjimu kiekvieno vaiko galimybėmis grindžianti savo veiklą. Kurdama saugią ir įtraukią aplinką, psichologė telkia vaikus, tėvus ir pedagogus, stiprina bendruomenės psichologinę gerovę. Profesionali, šilta ir įkvepianti, ji inicijuoja prevencines veiklas, ugdo vaikų emocinius bei socialinius įgūdžius ir skatina atvirą bendravimą.
Metų sėkmingiausias švietimo projektas – projektas „Čiurlionio sapnas„. Iniciatorės – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Aurelija Vilkė ir geografijos vyresnioji mokytoja Nijolė Birštonienė. Tai tarpdalykinė iniciatyva, sujungusi istoriją, geografiją, dailę, muziką ir technologijas. Visus mokslo metus mokiniai gilinosi į M. K. Čiurlionio kūrybą, o finaliniame performanse kūrybiškai interpretavo jo meną, skatindami kultūros paveldo pažinimą, kūrybiškumą ir emocinį ryšį su kultūra.
Metų švietimo inovacija – Mykolo Romerio universiteto Marijampolės regioninis STEAM centras – švietimo inovacija esanti šalia mokinių, mokytojų ir visos švietimo bendruomenės. Vos per trejus metus Marijampolės STEAM centras tapo regiono švietimo inovacijų židiniu. Lankomumas išaugo beveik tris kartus, o vien 2024–2025 mokslo metais įgyvendinta 716 veiklų. Centre derinamas tarpdiscipliniškumas, kūrybiškumas ir patirtinis ugdymas, ypatingas dėmesys skiriamas mokytojų tobulėjimui. Mokiniai atlieka tyrimus, laimi prizines vietas nacionaliniuose konkursuose, pristato darbus konferencijose.
Šventinį vakarą vainikavo dovana mokytojams – išskirtinis grupės IL SENSO koncertas, kuris įnešė šilumos ir džiugesio į šią prasmingą šventę.