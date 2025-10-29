Tarprubežių bendruomenė įgyvendino jaunimo projektą „Vasaros atspindžiai 2025“, kurio tikslas – skatinti Kalvarijos savivaldybės jaunimo bendruomeniškumą ir turiningą laisvalaikį.
Projekto unikalumas – projekto metu vyko trys skirtingos veiklos ir dėmesys buvo skiriamas ne tik trumpalaikiams užsiėmimams, bet ir kaip jaunimas ilgalaikėje perspektyvoje gali puoselėti Tarprubežių kraštą.
Projekto metu buvo įgyvendinamos veiklos:
- Organizuotos komandinės tinklinio varžybos skirtingų vietovių jaunimui, kurios stiprina komandinius tarpusavio ryšius. Dalyvavo 8 komandos.
- Pilietinė akcija „Gražiai mane užaugino“ – daugiamečių augalų (kalninės pušys, miskantai, soruolės) sodinimas, skirtas bendruomenės 20 metų jubiliejui paminėti.
- Pilietinė akcija „Navasodų pakrantės tvarkymas“ – pagerinta ir gyventojų poreikiams pritaikyta pakrantės infrastruktūra (pagaminti tvirti suolai, alyvuotas „kubelis“)
- Pramogų komplektas jaunimui – „Kraštiečių šventės“ metu jaunimas galėjo išbandyti savo ištvermę ir susitelkimą dalyvaudami mechaninio rodeo buliaus pramogoje.
Projektui finansavimą 1000 Eur skyrė Kalvarijos savivaldybė pagal jaunimo rėmimo programą.
Papildomomis lėšomis prisidėjo bendruomenė. Labai ačiū už savanoriams už bendradarbiavimą.