Antradienį, minint Tarptautinę jaunimo dieną, Marijampolės savivaldybėje vyko mokymai „Kaip efektyviai bendrauti su Z karta?“. Jie subūrė darbdavius, organizacijų, dirbančių su jaunimu, atstovus ir tėvus, auginančius Z kartos vaikus – visus, kurie nori geriau suprasti jaunąją kartą ir rasti su ja bendrą kalbą.
Susitikimą pradėjęs Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda akcentavo temos aktualumą: „Ne jaunimas turi taikytis prie mūsų, o mes turime stengtis pažinti juos, suprasti jų pasaulį ir rasti bendrą kalbą. Linkiu, kad kiekvienas išliktume jaunas širdyje ir kurtume draugišką ryšį tarp skirtingų kartų.“
Mokymus vedė Visuomenės ir verslo plėtros instituto ekspertai Aistė ir Vladas – charizmatiški ir iškalbingi lektoriai, kurie savo paprastumu, šmaikštumu ir gyvomis istorijomis įtraukė kiekvieną dalyvį. Jie dalijosi įžvalgomis apie tai, kaip mąsto Z karta, kas ją motyvuoja, kokios bendravimo klaidos dažniausiai trukdo susikalbėti, ir kaip „kalbėti jų kalba“, kad žinutė pasiektų adresatą.
Diskusijų metu buvo aptartas jaunimo žodynas – dalyvių klausta, ar yra tekę girdėti tam tikrus Z kartos vartojamus žodžius, ar jie žino jų reikšmes, ir pakviesta pasidalinti savais pavyzdžiais. Lektoriai pristatė įvairius teiginius apie jaunimą ir kvietė pasisakyti, ar su jais sutinkama, ar yra tekę susidurti bei kaip tokių situacijų išvengti.
Skaidrėse aptartos ir dažnai minimų „problemų“ priežastys, pavyzdžiui, teiginys, kad Z kartos atstovai negali ilgai sutelkti dėmesio, o kartu iškart pateikti galimi sprendimai, kaip tą mažinti ar įveikti.
Mokymai tapo ne tik teorine paskaita, bet ir gyvu, praktišku pokalbiu, kuriame kiekvienas galėjo pasitikrinti bei praplėsti savo supratimą apie jaunąją kartą.