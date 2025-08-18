Šiemet Tautkaičiuose įvyko išskirtinė – jubiliejinė – Klojimo teatrų šventė „Žolinė–75“. Tai buvo pirmieji metai, kai festivalis vyko be visų mylimos Tautkaičių klojimo teatro „Gegnė“ vadovės Onutės Miliauskienės. Visą renginį lydėjo prisiminimai apie šią ypatingą asmenybę – teatro sielą ir daugybės gražių iniciatyvų puoselėtoją.
Žiūrovus šventėje džiugino:
- Kalvarijos KC mėgėjų teatras „Titnagas“ – Edmundo Untulio „Duok man ramybę“, rež. Kęstutis Krasnickas.
- Marijampolės dramos teatro mėgėjų trupė ir Tautkaičių klojimo teatras „Gegnė“ – Edmundo Untulio „Kurmis ant didelio kelio“, rež. Jaunutis Skirka.
- Seinų lietuvių namų mėgėjų teatras „Kuitukas“ – Robertino Bigelio „Generalinė repeticija“, rež. Eugenijus Kaminskas.
- Jurbarko KC Skirsnemunės mėgėjų teatras „Pakeleivis“ – Boriso Dauguviečio „Žaldokynė“, rež. Birutė Šneiderienė.
Svarbiausias šventės akcentas – skulptūros Onutei, atidengimas. Skulptūrą sukūrė Artūras Zienka, o jos įrengimą inicijavo Onutės sūnus Alvydas Miliauskas. Prieš atidengimą teatro režisierė ir aktorė Alvyda Čepaitytė-Sipienė dalijosi prisiminimais apie pirmuosius klojimo teatro spektaklius ir Onutės neblėstančią energiją.
Renginio sveikinimus pradėjo Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda: „Tautkaičiai jau daugelį metų yra vieta, kur teatras gyvena žmonių širdyse. Onutė buvo žmogus, kuris savo šiluma, nuoširdumu ir meile scenai suburdavo mus visus kaip vieną šeimą. Ji paliko ne tik gražius spektaklius, bet ir dalelę savęs kiekvieno iš mūsų širdyje. Linkiu, kad ši tradicija gyvuotų dar ilgai – kad scenoje ir toliau skambėtų juokas, jaudulys ir bendrystė, o Tautkaičiai išliktų ta vieta, kur norisi sugrįžti.“
Šventėje dalyvavo LR Seimo narys Karolis Podolskis, Savivaldybės tarybos nariai, Sasnavos seniūnijos seniūnė Ramona Šilerytė-Cvirkienė ir gausus būrys teatro mylėtojų. Gerą nuotaiką palaikė muzikologė, renginio vedėja Loreta Sungailienė ir liaudiškos muzikos kapela „Sūduva“.
Tradiciškai veikė ir tautodailininkų, namudininkų bei amatininkų mugė, kur lankytojai galėjo ne tik įsigyti rankų darbo gaminių, bet ir pabendrauti su kūrėjais. Šventės svečius džiugino ir pasivažinėjimas arklių traukiama karieta.