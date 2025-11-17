Lapkričio 16 d. apie 19 val. 19 min. Šakių r. sav., kelyje Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas, 45-ame km, teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 2001 m.) vairuojamas automobilis „BMW”, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir nuvažiavo nuo kelio.
Per eismo įvykį sužalotas „BMW” vairuotojas, kuris pristatytas į Šakių ligoninės Priėmimo skyrių ir keleivis (gim. 2004 m.), kuris išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 1 d.
Šaltinis: Marijampolės apskr. VPK