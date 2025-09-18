Ketvirtadienį Seime po pateikimo pritarta Teisingumo ministerijos siūlymui užtikrinti efektyvią asmenų, kurie užsiima visuomenine veikla, sprendžiant viešojo intereso klausimus, apsaugą nuo akivaizdžiai nepagrįstų ieškinių (SLAPP).
Pasak l. e. p. teisingumo ministro Rimanto Mockaus, tobulindami Civilinio proceso kodekse įtvirtintą teisinį reguliavimą siekėme geriau apsaugoti žurnalistus, viešosios informacijos skleidėjus, visuomenininkus nuo persekiojimo už jų reiškiamą kritiką, nes teisminis procesas negali tapti bauginimo ir užtildymo įrankiu demokratinėje visuomenėje.
Rimantas Mockus pabrėžia, kad Europos Komisijos Europos demokratijos veiksmų plano duomenys atskleidžia, jog SLAPP ieškiniai, kuriais siekiama cenzūruoti, įbauginti ir nutildyti kritikus juos apkraunant teisinės gynybos išlaidomis, yra vis dažniau naudojami prieš žurnalistus ir kitus viešą interesą saugančius subjektus.
L. e. p. teisingumo ministro teigimu, nepaisant to, jog galiojančiame Civilinio proceso kodekse jau yra įtvirtinta nemažai apsaugos nuo akivaizdžiai nepagrįstų ieškinių priemonių: galimybė taikyti piktnaudžiaujančiam asmeniui užstatą, baudą, įpareigoti atlyginti bylinėjimosi išlaidas, vis dėlto svarbu kuo geriau užtikrinti šių asmenų teisinę apsaugą, todėl numatytos papildomos priemonės.
Siūloma įtvirtinti:
- pagreitintą SLAPP ieškinio nagrinėjimą, t. y. tokia byla turės būti išnagrinėta ir sprendimas dėl bylos esmės priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo dienos;
- aktyvų teismo vaidmenį nagrinėjant SLAPP ieškinius. Kaip ir kitose bylose, kuriose nustatytas aktyvus teismo vaidmuo (pavyzdžiui, šeimos bylose), teismas turėtų teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, spręsti su laikinosiomis apsaugos priemonėmis susijusius klausimus ir pan.;
- fizinių ir juridinių asmenų, prieš kuriuos pradėtas teismo procesas dėl jų užsiėmimo visuomenine veikla, teisę teismo prašyti atlyginti jų patirtus nuostolius ir kt.
Naujasis reglamentavimas leis užtikrinti ES Apsaugos nuo strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.
Numatyta, kad šios naujovės įsigaliotų nuo 2026 m. gegužės 7 d.