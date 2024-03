Vos prieš kelis dešimtmečius Lietuvoje dar retas buvo girdėjęs apie tilapiją.

Tačiau dabar ši balta, švelnaus skonio, nebrangi ir lengvai paruošiama žuvis užkariavusi lietuvių širdis bei pilvus, sako Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Tiesa, tikriausiai 99 atvejais iš 100 įvairiausi patiekalai ruošiami su populiariąja tilapijų filė, o visą šią žuvį kepęs dar yra retas. Gvatemalietiškas receptas įrodys, kad tai visai paprasta ir ekonomiška – gardi vakarienė bus paruošta vos per pusvalandį.

Kodėl „vandenų vištiena“ vadinama žuvis – tokia pigi?

Tilapija – gėlavandenė žuvis, kuri vertinama dėl malonios tekstūros, geros kainos. Ją dažnai renkamasi ir gaminant vaikams, nes tilapijos neturi smulkių kaulų, ašakų.

Visos daugiau nei šimtas tilapijoms priskiriamų žuvų rūšių yra kilusios iš Afrikos, Izraelio ir Libano upių bei rezervuarų. Jau Senovės Egipto laikais jos buvo aktyviai auginamos Nilo vandenyse, taip pat užėmė svarbią vietą mitologijoje, papirusuose vaizduojamos kaip atgimimo simbolis. Tilapijų privalumus netruko pastebėti ir likęs pasaulis. Ilgainiui jos pradėtos eksportuoti į įvairias šalis, apgyvendinant šiltųjų Pietryčių Azijos ir Pietų Amerikos regionų upes bei ežerus.

Tilapijos net vadinamos „vandenų vištiena“ – nes šios žuvys lengvai prisitaiko prie sąlygų, jų auginimas nereikalauja daug priežiūros, jas šerti nėra brangu, o jų skonis yra neutralus, nepretenzingas, tad dera su pačiais įvairiausiais priedais. Toks efektyvumas jas auginant lemia ir tai, kad tilapijas galima pasiūlyti ypač patraukliomis kainomis.

„Reikia pripažinti, kad lietuviai vis dar suvalgo mažiau žuvies nei rekomenduojama, tačiau kasmet matome vis stiprėjančią tendenciją – pirkėjai į savo racioną vis dažniau įtraukia žuvį, jūros gėrybes. Populiariausi pasirinkimai šviežios žuvies skyriuje vis dar yra lašiša, upėtakis, karpis, tačiau čia pirkėjai labai vertina įvairovę. Renkasi ir juoduosius paltusus, plekšnes, doradas. Dėl to turime tradiciją nuolat pristatyti „Mėnesio laimikį“ – žuvį, kurios paprastai reguliarioje prekyboje nebūna, arba kuri siūloma ypač gera kaina. Kovą suderiname ir tai, ir tai – atšildytos skrostos visos tilapijos kainuoja tik 4,99 Eur už kilogramą“, – sako V. Budrienė.

Pažiūrėkite ir į akis, ir į žiaunas

Žuvis plačiai rekomenduojama kaip sveikas maistas, turintis mažai sočiųjų riebalų ir puiki alternatyva raudonai mėsai. Šiuo požiūriu tilapijos nėra išimtis. Jų mėsoje gausu aukštos kokybės baltymų ir mažai kalorijų. Joje nedaug riebalų ir ji yra geras vitamino B3 ir B12, seleno šaltinis.

„Žuvies gaminimas, galima sakyti, prasideda dar parduotuvėje. Kad jūsų patiekalas būtų tobulas, ji turi būti šviežia ir aukštos kokybės. Tuo nesunku įsitikinti prie šviežios žuvies ledo lentynos įvertinus kelis aspektus“, – sako „Iki“ mėsos technologas Gintaras Bačkovas ir dalijasi patarimais.

Žuvis natūraliai turi gana stiprų ir išskirtinį kvapą, tačiau šviežių tilapijų kvapas neturėtų būti labai intensyvus – priešingai, ji turėtų būti labai subtilaus, silpno aromato.

Mėsa turi išlikti tvirta. Jei žuvį paspausite, ji turėtų atgauti pradinę formą.

Šviežios žuvies akys turi būti ryškios ir aiškios, nedrumstos.

Žiaunos turėtų būti sodriai rausvos arba raudonos spalvos, jos neturėtų būti sausos.

Mėsos technologas pasakoja, kad tilapijų privalumas yra ne tik tai, kad jos neturi smulkių kaulų, bet ir tai, kad ji neturi tipiško „žuviško“ kvapo. Dėl to ji dažnai įtinka net įnoringiems, išrankiems valgytojams. Be to, jai paruošti reikia nedaug laiko: keptuvėje ji visa iškeps per maždaug 10-12 minučių. Tą ypač įvertina skubantys ar nenorintys ilgai triūsti virtuvėje.

Kulinarinės įdomybės – nuo Azijos iki Centrinės Amerikos

Tilapijos nereikia marinuoti, ją pakanka trumpai termiškai apdoroti. Šią žuvį galima sėkmingai virti, kepti keptuvėje, orkaitėje, troškinti, taip pat kepti ant grotelių, jei ji iš pradžių suvyniojama į aliuminio foliją, pasakoja „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.

„Parduotuvėse dažniausiai parduodama tilapijų filė – be odos ir kaulų. Tačiau Azijoje tilapijos paprastai kepamos sveikos su oda. Tiesa, oda paprastai nevalgoma, nes turi kartoką skonį. Žuvis tik apšlakstoma citrinos sultimis, pagardinama keliais prieskoniais. Tailande taip pat populiarūs kokosų piene su citrinžole troškinti žuvies gabaliukai. Pietų Amerikoje iš tilapijos ruošiamas „ceviche“ – patiekalas iš pjaustytos žalios žuvies, pagardintos citrusinių vaisių sultimis, svogūnais, kalendra ir pomidorais. Tuo tarpu Meksikoje iš keptos filė ruošiami populiarieji žuvies takai, t. y., nedidelės tortilijos su žuvies ir daržovių įdaru. O Izraelyje kepta tilapija dažnai patiekiama prie ryžių arba bulguro patiekalų“, – receptų įvairovę apžvelgia G. Urbonavičiūtė.

Pasak jos, kadangi tilapija yra nepretenzinga žuvis, ją galima naudoti vietoj kitos rūšies žuvų įvairiuose klasikiniuose patiekaluose – nuo maltinukų ir troškinių iki sriubų. Tačiau be galo skanu žuvį išsikepti visą – tuomet su mažai darbo ir naudojant nebrangius ingredientus bus lengva paruošti gardžią vakarienę visai šeimai.

Įkvėpimas iš Gvatemalos: keptuvėje kepta tilapija su avokadų padažu

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 30 min.

Reikės: 2 skrostų tilapijų, 100 g miltų, 2 šaukštų sviesto, 4 česnako skiltelių, ½ kilogramo pomidorų, 1 raudonojo svogūno, 1 saliero stiebo, mėgstamų aromatinių žolelių – rozmarino, čiobrelio ar pan., aliejaus, druskos, pipirų, 1 avokado, 150 g šviežio tepamo sūrio, 1 citrinos sulčių, kalendros.

Gaminame:

Ant skrostos ir nuo žvynų nuvalytos tilapijos padarykite kelis paviršinius įstrižinius pjūvius iš abiejų pusių. Išspauskite 2 česnako skilteles ir sumaišykite su pipirais, druska ir šiek tiek citrinos sulčių. Gauta pasta aptepkite žuvį iš vidaus ir iš išorės. Tuomet apvoliokite miltuose ir nukratykite jų perteklių.

Didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų ant vidutinės ugnies. Apkepkite žuvis iš abiejų pusių, kol jos įgaus auksinę spalvą ir taps traškios. Vienai pusei reikės 5-7 min.

Kitoje keptuvėje ištirpinkite sviestą ir pakepinkite smulkiai supjaustytą svogūną, likusį česnaką ir salierą. Įberkite druskos ir šviežiai maltų pipirų. Sudėkite gabaliukais supjaustytus pomidorus ir troškinkite, kol gausis padažo konsistencija. Įberkite prieskoninių žolelių.

Avokado minkštimą maišykite su pusės citrinos sultimis, šviežiu sūriu ir smulkintomis kalendromis tol, kol gausite vientisą kreminę konsistenciją. Pagardinkite druska, pipirais.

Žuvį paguldykite į pomidorų padažo keptuvę ir ant medinės lentelės dėkite ją į stalo vidurį. Šalia patiekite paruoštą avokadų padažą ir virtų ryžių ar daržovių.