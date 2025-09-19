Kriptovaliutos jau seniai nebėra tik investicinis įrankis – jos tapo patogiu būdu valdyti pinigus. Lietuvoje vis daugiau žmonių naudoja jas eurų banko sąskaitoms papildyti ir kasdienėms išlaidoms apmokėti. Dažniausias metodas yra SEPA pervedimas, kuris yra standartas visoje Lietuvos finansų sistemoje.
Tačiau daugelis vis dar klausia: koks yra paprasčiausias ir pigiausias būdas pervesti kriptovaliutą į banko sąskaitą eurais?
Galimybės apima programėles su asmeniniu IBAN kripto išsigryninimui, tradicines biržas ir modernius „fintech“ sprendimus.
Kaip Veikia Kriptovaliutos Pervedimas į Banko Sąskaitą Eurais?
Lietuvos bankai tiesiogiai nepriima BTC, ETH ar USDC. Procesas vyksta trimis etapais:
- Kriptovaliutos pardavimas – programėlėje, biržoje ar fintech platformoje kripto konvertuojama į eurus.
- Konvertavimas į eurų balansą – lėšos atsiranda jūsų eurų piniginėje platformoje.
- SEPA pervedimas – eurai išsiunčiami į jūsų IBAN, kaip įprastas banko pavedimas.
Greitis ir kaina priklauso nuo metodo:
- Modernios programėlės (pvz., Trustee Plus) → minutės.
- Biržos – 1–2 darbo dienos + didesni mokesčiai.
Veiksniai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį:
- Valiutos konversijos ir transakcijų mokesčiai.
- SEPA pervedimo išlaidos.
- Greitis (akimirksniu ar per kelias dienas).
- Saugumas ir naudojimo patogumas.
Geriausi Būdai Pervesti Kriptovaliutą į Sąskaitą Lietuvoje
1. Trustee Plus – Greičiausias su Asmeniniu IBAN
- Momentinė BTC, ETH, USDC, SOL, XRP, TRX ir kitų kriptų konversija į eurus.
- Asmeninis IBAN SEPA pervedimams siųsti ir gauti.
- Pilnas pervedimas per mažiau nei 10 minučių.
- Be tarpininkų ir paslėptų mokesčių.
Pavyzdys: reikia sumokėti 500 € nuomą? Pardavus 550 USDC programėlėje, iš karto konvertuojama į eurus ir SEPA pervedimu nusiunčiama nuomotojui. Viskas per kelias minutes.
Puikiai tinka laisvai samdomiems specialistams, verslams ir vartotojams Lietuvoje, kuriems reikalingi greiti ir patikimi kripto išsigryninimai.
2. Kriptovaliutų Biržos (Coinbase, Kraken)
- Populiarios kripto pardavimui ir eurų išsigryninimui per SEPA.
- Privalumai: didelė likvidumo pasiūla, platus kriptų pasirinkimas, reguliuojamos platformos.
- Trūkumai: lėtesnis procesas (1–2 dienos), didesni mokesčiai, sudėtingiau pradedantiesiems.
Tinka tiems, kurie jau laiko kripto šiose biržose, bet ne kasdieniams pervedimams.
3. Revolut su Kripto Funkcija
- Populiari fintech paslauga Lietuvoje.
- Leidžia pirkti, parduoti ir konvertuoti kriptą į eurus bei atlikti SEPA pervedimus.
- Privalumai: paprasta, greita, integruota su Revolut sąskaita.
- Trūkumai: ribotas kriptų pasirinkimas, didesni mokesčiai, nėra pilnos kontrolės piniginėms.
Puikus pasirinkimas pradedantiesiems ir tiems, kurie jau kasdien naudoja Revolut.
4. Kitos Fintech Programėlės (pvz., Wirex)
- Derina kripto piniginę su bankinėmis funkcijomis.
- Palaiko daug valiutų, leidžia daryti SEPA pervedimus, siūlo cashback žetonais.
- Mažiau populiarios, gali reikalauti papildomos patikros.
Lanksti alternatyva, nors mažiau naudojama nei Trustee Plus ar Revolut.
Išvada
2026 m. lietuviai turės įvairių būdų išsigryninti kriptovaliutą į banko sąskaitas eurais. Nuo tradicinių biržų iki fintech programėlių – tačiau efektyviausias sprendimas yra Trustee Plus, dėl momentinės kripto – IBAN konversijos ir greitų SEPA pervedimų.
Su Trustee Plus kripto galima pervesti į banką per kelias minutes, be paslėptų mokesčių ir vėlavimų. Tai įrodo, kad kripto ekonomika ir Lietuvos bankų sistema gali veikti išvien.