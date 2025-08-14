Trečiadienį, 15:37 val. gautas pranešimas, kad Marijampolėje, Draugystės g. dega daugiabutis gyvenamasis namas.
Atvykus ugniagesiams-gelbėtojams, butas, esantis daugiabučio namo trečiame aukšte, degė atvira liepsna.
15:41 val. darbą pradėjo grandis su KOAA.
15:50 val. iš buto išnešta nesąmoninga moteris, perduota medikams, išvežta į gydymo įstaigą.
15:54 val. iš buto išneštas nesąmoningas vyras, medikai konstatavo mirtį.
Gaisro metu išdegė buto koridorius, aprūko kiti kambariai ir trečio aukšto laiptinė.
Sulieti žemiau esantys butai.
Dar vienas žmogus apžiūrėtas medikų, išvežtas į gydymo įstaigą.
Evakuoti 7 namo gyventojai.
Dūmų detektorius bute nerastas.