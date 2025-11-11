Atėjus rudeniui ir vaikams sugrįžus į mokyklas, ligoninių priimamieji ima pildytis mažaisiais pacientais.
Pasak gydytojo traumatologo Tomo Indriulionio, dažniausiai pasitaikančios traumos: rankų ir kojų lūžiai, išnirimai bei galvos sumušimai. Anot jo, traumų priežastys gali būti netikėtos – nuo įvairiausių sumušimų būrelių ar sporto treniruočių metų iki slystelėjimų ant šlapio šaligatvio važiuojant paspirtuku.
Vengti kelionių paspirtukais
Gydytojas T. Indriulionis pabrėžia, kad viena iš dažniausių rudens traumų priežasčių – paspirtukai. Rudenį dėl šlapio asfalto, nukritusių lapų ir prastėjančio matomumo jie tampa kur kas pavojingesni nei esant sausam orui.
„Kai kelias drėgnas, paspirtuko padangos slysta, o stabdymo kelias pailgėja net kelis kartus. Kritimai dažniausiai baigiasi riešo ar dilbio lūžiais, kartais – net galvos traumomis. Tad raginu tėvus paaiškinti vaikams, kad šlapiu ar lietingu oru paspirtuku ar riedlente geriau nevažiuoti, o jei vis dėlto važiuojama – dėvėti šalmą, atšvaitus ir kaip įmanoma vengti slidžių paviršių“, – teigia gydytojas traumatologas.
Medikas pastebi, kad traumos dažnai įvyksta ir mokyklų teritorijose.
„Pamokų pertraukos, kūno kultūros pamokos, žaidimai lauke – vaikai gali susižeisti visur, todėl tėvams patarčiau atkreipti dėmesį, ar vaiko sportinė avalynė tinkama, ar padas neslysta, o sportui skirti drabužiai nevaržo judesių”, – pataria jis.
Draudimo bendrovės „Balcia Insurance SE“ Lietuvos filialo rizikos vertinimo ir draudimo produktų departamento vadovas Andrius Dambrauskas teigia, kad kiekvieną rudenį fiksuojamas padidėjęs vaikų nelaimingų atsitikimų skaičius.
„Net ir atsargiausi tėvai negali visiškai apsaugoti savo vaikų nuo nelaimingų atsitikimų, todėl verta iš anksto pagalvoti, kaip pasiruošti tokioms situacijoms. Finansinis saugumas ypač svarbus – draudimas padengia ne tik gydymo išlaidas, bet ir laiką, praleistą ligoninėje.
Jeigu abejojate – geriau atvykti pas gydytoją
Rudens atostogos – dar vienas laikotarpis, kai vaikai daugiau laiko praleidžia be suaugusiųjų priežiūros arba su šeimomis išvyksta į keliones, o tai kartais irgi lemia įvairiausius nelaimingus atsitikimus.
„Atostogų metu tiek vaikai, tiek tėvai būna atsipalaidavę, kartais nespėja sužiūrėti ką veikia jų atžalos. Laiką leidžiant saulėje – neretai pasitaiko ir perkaitimų, tad nepamirškite per atostogas vartoti daug vandens, teptis SPF, nešioti kepures“, – teigia gydytojas.
Gydytojas traumatologas pataria tėvams, išvykstant su vaikais, turėti pirmosios pagalbos rinkinį ir prieš kelionę pasitikrinti, ar draudimas apima vaikų traumas užsienyje.
Jei trauma vis dėlto įvyksta, svarbu, kad vaikas nejudintų sužeistos vietos. Taip pat ant sumuštos vietos kuo greičiau svarbu uždėti ledo, kad sumažėtų tinimas, ir atidžiai stebėti simptomus. Jei vaikas negali judinti galūnės, matoma deformacija arba atsiranda stiprus skausmas ar tinimas, būtina nedelsiant kreiptis į medikus.
Po galvos traumos reikalingas ypatingas dėmesys: jei vaikas jaučiasi mieguistas, vemia arba skundžiasi galvos skausmu, būtina skubi apžiūra.
„Geriausia taisyklė – jei abejojate, geriau atvykti pas gydytoją. Dažnai tėvai laukia, kol skausmas praeis, bet per tą laiką trauma gali tapti rimtesnė. Vaikų aktyvumo mes nesustabdysime – ir neturėtume. Bet galime padėti jiems elgtis saugiau. Sąmoningas tėvų požiūris – geriausia prevencija“, – sako T. Indriulionis.