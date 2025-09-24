Kalvarijos savivaldybės administracija pastebi, kad ūkininkai ar žemės savininkai, dirbdami žemės plotus, kurie ribojasi su vietinės reikšmės keliais, dažnai sugadina ar teršia kelią ar kelio pakraščius.
Prašoma ūkininkų dirbti atsakingai, nes Kalvarijos savivaldybės administracija, atstatinėdama pakelės griovius, patiria didelių išlaidų.
Pakelės griovių nebuvimas pablogina kelio būklę, dėl šios priežasties kelio dangoje atsiranda išdaužos.
Taip pat pastebima, kad mechanizatoriai, dirbdami giluminiais skutikais, žemės viršutinį sluoksnį užverčia net ant kelio dangos. Tai pablogina paviršinio vandens nutekėjimą nuo kelio, dėl to atsiranda išdaužos kelio dangoje.
Prašoma visų dirbti žemę atsakingai, nesėti pasėlių kelio kelkraštyje ir neteršti kelio dangos.