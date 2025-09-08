Minint Kazlų Rūdos savivaldos 25-erių metų įkūrimo jubiliejų Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas giminystės ryšiais susijusiai asmenų grupei – Mėdžių giminei. Ši šeima daug metų įvairiose srityse kuria gražesnę Kazlų Rūdą.
Šventės metu apdovanojimą atsiėmė Irena Mėdžiuvienė su savo sūnumis Vakariu, Ryčiu ir Povilu.
Šventėje įteikti ir du kazlų rūdiečio ženklai. Už nuolatinį indėlį į miesto kultūrinį gyvenimą, nuoširdų ryšį su vietos bendruomenėmis bei Kazlų Rūdos miesto vardo garsinimą Lietuvoje ženklu apdovanoti Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas.
Didžiuojamės su šiais žmonėmis galėdami kartu kurti Kazlų Rūdą ir dėkojame jiems už skiriamą laiką ir įdėtas pastangas