Rugsėjo 3–5 dienomis Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, projekto įgyvendinimo komandos bei socialinių paslaugų įstaigų atstovais vyko į darbo vizitą Suomijoje.
Kelionės tikslas – susipažinti su šios šalies vaikų ir šeimų gerovės bei apsaugos sistema, pasisemti praktinės patirties apie prevencinių paslaugų, atvejo vadybos, šeimų reabilitacijos ir globos paslaugų organizavimą. Įgytos žinios ir gerosios praktikos taps vertingu pagrindu toliau stiprinant socialinių paslaugų kokybę bei ieškant naujų sprendimų, padedančių užtikrinti vaikų ir šeimų gerovę Lietuvoje ir mūsų savivaldybėje.
Delegacija lankėsi įvairiose socialinių paslaugų įstaigose: Lauste šeimų reabilitacijos centre Turku mieste, Puistola intensyvios pagalbos šeimoms centre, SOS vaikų kaime Šv. Karine, kuriuose teikiamos prevencinės, globos, reabilitacijos bei globėjų parengimo ir palaikymo paslaugos. Taip pat surengti susitikimai su Suomijos savivaldybių socialinių paslaugų, vaikų apsaugos ir nevyriausybinių organizacijų atstovais.