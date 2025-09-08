Lietuvos vyrų futbolo rinktinė sekmadienio vakarą išmėgino jėgas su Europos futbolo grandais.
Kaune įvyko FIFA pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Nyderlandų rinktinių. Lietuviai bandė mesti iššūkį pajėgiems varžovams, tačiau olandai įrodė savo pranašumą ir po sunkios kovos nugalėjo lietuvius 3:2 (2:2).
Kitas rungtynes lietuviai atrankoje žais spalio mėnesį. Spalio 9-ąją laukia išvykos rungtynės su Suomijos rinktine, o spalio 12 dieną lietuviai Kaune susitiks su Lenkijos rinktine.
Sekmadienio susitikimas lietuviams prasidėjo sunkiai, mat olandai pelnė du greitus įvarčius ir atitrūko 2:0.
Visgi lietuviai demonstravo charakterį ir pirmame kėlinyje puikūs Gvido Gineičio ir Edvino Girdvainio įvarčiai leido lietuviams sugrįžti į rungtynes (2:2).
Po petraukos lietuviai toliau valingai gynėsi ir rodė charakterį, visgi Nyderlandų atakų lyderis Memphis Depay`us pelnė antrą savo įvartį. Lietuviai vėliau metė rimtą iššūkį, susikūrė kelis gerus šansųs pasižymėti, tačiau trečią kartą nuginkluoti varžovų vartų sargo nebepavyko ir teko pripažinti nesėkmę 2:3.
FIFA pasaulio futbolo čempionato atranka
Lietuva – Nyderlandai 2:3 (2:2)
Kauno Dariaus ir Girėno stadionas; teisėjas – Elchinas Masiyevas (Azerbaidžanas)
Įvarčiai: 26 min. Gvidas Gineitis, 43 min. Edvinas Girdvainis (Lietuva); 11 min. ir 63 min. Memphis Depay`us, 33 min. Quintenas Timberis (Nyderlandai).
Įspėti: 28 min. Justas Lasickas, 90+4 min. Paulius Golubickas (Lietuva).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Edvinas Gertmonas, Edvinas Girdvainis, Artūr Dolžnikov (76 min. Vaidas Magdušauskas), Gratas Sirgėdas (67 min. Paulius Golubickas), Romualdas Jansonas (46 min. Gytis Paulauskas), Justas Lasickas, Gvidas Gineitis, Domantas Antanavičius (46 min. Modestas Vorobjovas), Vilius Armalas, Klaudijus Upstas (50 min. Markas Beneta), Rokas Lekiatas.
Atsargoje: Tomas Švedkauskas, Marius Adamonis, Nojus Stankevičius, Tomas Kalinauskas, Nauris Petkevičius, Eligijus Jankauskas.