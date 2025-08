Vasara – pramogų ir poilsio metas, tad tiek mišrių, tiek išrūšiuotų atliekų kiekis gamtoje padaugėja net iki 40 proc.

Tai rodo komunalinių atliekų tvarkymo įmonės „Molėtų švara“ duomenys. „Poilsiautojai atsipalaiduoja ir pamiršta, kad ir atostogų metu svarbu rūpintis aplinka. Tad prie vandens telkinių, sodybų ar net pakelėse, stotelėse randama vis daugiau atliekų”, – teigia „Molėtų švara“ direktoriaus pavaduotojas, atliekų tvarkymo tarnybos vadovas Albertas Venslovas.

Anot jo, žmonės, turintys nuosavas sodybas ar sodus, dažniausiai rūpinasi aplinka – prižiūri teritoriją ir rūšiuoja atliekas. Tačiau trumpalaikiai poilsiautojai, apsistojantys kelioms dienoms, rūšiavimą dažnai pamiršta ir atliekas meta bet kur.

„Be to, vis dar pasitaiko atvejų, kai paežerėse ar parkuose, pamatę perpildytą šiukšliadėžę, žmonės savo atliekas palieka tiesiog šalia. To daryti jokiu būdu negalima, nes maišus išdrasko gyvūnai, šiukšles išnešioja vėjas, o gamta lieka šiukšlina. Paprasta taisyklė – ką atsinešėme į gamtą, tą su savimi ir privalome išsinešti bei išrūšiuoti“, – sako A. Venslovas.

Didėjant poilsiautojų srautui ir atliekų kiekiui, vasaros sezonu įprastų išvežimo dažnių nepakanka – pasak A. Venslovo, tenka koreguoti maršrutus ir gerokai dažninti išvežimus.

„Šiltuoju metų laiku pakuotes iš kolektyvinių konteinerių miestuose vežame nebe du, o net tris ar keturis kartus per mėnesį. Be to, kiekvieną pirmadienį atskirai važiuojame į poilsiavietes – tam, kad šiukšlės nekauptųsi ir netaptų teršalų židiniu“, – teigia A. Venslovas.

Kaip teisingai rūšiuoti?

Net jei trumpam pakeičiame kasdienę aplinką į paežerę ar sodybą, atliekos niekur nedingsta – jų tvarkymo taisyklės galioja ir atostogaujant. Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ marketingo ir komunikacijos vadovė Asta Burbaitė primena, kad po iškylos svarbu ne tik surinkti savo atliekas, bet ir jas tinkamai išrūšiuoti.

„Natūralu, kad poilsiaujant gamtoje susidaro atliekų ir didžioji dalis jų – būtent pakuotės, kurios visos turi keliauti į rūšiavimo konteinerius. Tai ir maisto produktų – šviežios mėsos plastikinės pakuotės, padažų indeliai, užkandžių maišeliai, taip pat gėrimų ir vandens talpos, įvairių gamtoje naudojamų daiktų pakuotės – visos jos turi būti rūšiuojamos. Taisyklė labai paprasta, visų pirma reikia įsiminti, kad nesuklysime rūšiuodami visas pakuotes – stiklainių ir stiklinių butelių vieta stiklo konteineryje, popierinių ir kartoninių pakuočių vieta – popieriaus konteineryje, o visų likusių – tiek plastikinių, tiek metalinių, tiek kombinuotų medžiagų pakuotės metamos į plastiko konteinerį.“

Anot A. Burbaitės, rūšiuojant pakuočių plauti nebūtina, tačiau jas svarbu ištuštinti – išpilti skysčius, pašalinti maisto likučius.

Kaip pasiruošti tvariai iškylai?

Poilsiaujant gamtoje reikėtų galvoti ne tik apie tai, kaip tinkamai išrūšiuoti atliekas, bet ir kaip jų apskritai sukurti kuo mažiau.

„Vienkartiniai plastikiniai indai, puodeliai, šakutės ar grilio padėklai – dažni vasaros iškylų atributai, tačiau būtent jie sudaro didelę dalį poilsiaviečių taršos. Nors patogūs, tokie daiktai gamtoje tampa ilgai yrančiomis atliekomis, kurios dažnai nepatenka į konteinerius ir išnešiojamos vėjo ar gyvūnų. Vietoj jų reikėtų rinktis daugkartinius indus – plastiko ar metalo lėkštes, įrankius, gertuvę – kuriuos galima patogiai parsivežti ir naudoti dar ne vieną sezoną“, – pasakoja A. Burbaitė

Ji taip pat rekomenduoja atsivežti ir šiukšlių maišų – vieną mišrioms atliekoms, kitą rūšiuojamoms – kad net ir vietose, kur nėra konteinerių, būtų galima susitvarkyti atsakingai.

„Juk net trumpa iškyla gali būti tvari – tereikia jai tinkamai pasiruošti“, – sako A. Burbaitė.