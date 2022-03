Vasario 28 – kovo 6 d. savaitinė COVID-19 apžvalga Šakių rajone

Per ataskaitinę savaitę nustatyti 225 atvejai, naujų susirgimų skaičius padidėjo. Šiuo metu serga 406 gyventojai, o Šakiai su 1476,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų nukrito į 9 vietą šešiasdešimties savivaldybių sąraše.

Tokia informacija savo ,,Facebook“ profilyje dalinasi Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis.

Deja, bet savaitinis pokytis praėjusią savaitę buvo teigiamas – 36%, R(t) rodiklis sudaro 1.4, tad užsikrėtimų skaičius vėl auga.

Savaitės užsikrėtimų demografija atrodo taip: vyrai – 44,89 %, moterys – 55,11 %.

Amžiaus grupėse praėjusią savaitę užsikrėtusių vyresnio amžiaus gyventojų sumažėjo, bet vaikų vėl padaugėjo. Vaikai iki 19 metų sudarė 31,11% užsikrėtusiųjų, vyresni nei 65 metų – 8,44%, 59,1% – priklauso 19-65 metų amžiaus grupei.

Visoje apskrityje išblėso dar dešimtis židinių ir šiuo metu fiksuojami 33 – 3 yra Šakių rajone. Naujų židinių jau kuris laikas nedaugėja.

Vakcinavimas visisškai sustojo. Šiuo metu iš viso paskiepyti 18465 gyventojai (perskaičiavus – 70,2%, Lietuvos vidurkis – 69,7%). Pirmosios dozės Šakių rajono savivaldybėje neatvyko nei vienas gyventojas, o iš viso per savaitę pasiskiepijo tik 17 gyventojų.

Žvelgiant optimistiškai galima pasidžiaugti, jog apskrityje vis dar pirmaujama, o bendroje Lietuvos statistikoje pagal pasiskiepijusiųjų skaičių esama 22-oje vietoje.

Deja, teigiamų testų dalis vėl padidėjo – 52,3% besitiriančiųjų gavo teigiamus atsakymus. Naujų atvejų padaugėjo ketvirtadaliu, be to, šią užfiksuota viena mirtis tiesiogiai susijusi su COVID-19. Labai gaila, tačiau jau 8-ta savaitė iš eilės neapsieinama be liūdnų žinių.

Kadangi jau greitu metu galime sulaukti bėgančių nuo karo Ukrainos gyventojų, jiems sudaryta galimybė nemokamai pasiskiepyti.