Kai vasara pagaliau atsiskleidžia visu grožiu, vis dažniau pagauname save žvilgčiojant į orų prognozes ir svajojant apie pabėgimą nuo miesto triukšmo. O kas gali būti geriau už poilsį prie ežero – gaivus vanduo, tyras oras ir tingūs rytai ant liepto? Tačiau net ir paprastos atostogos gamtoje gali greitai virsti finansiniu iššūkiu, jei joms nepasiruošiame iš anksto. Štai keli praktiški, bet ir smagūs patarimai, kaip suplanuoti vasaros malonumus prie ežero be streso piniginei.
Planuokite iš anksto – ne tik laiką, bet ir išlaidas
Spontaniški savaitgaliai turi savo žavesio. Vis dėlto, planuojant iš anksto, galima sutaupyti gerokai daugiau pinigų. Populiariausios stovyklavietės, pavyzdžiui, prie Platelių, Lūšių ar Asvejos ežerų, vasarą gali būti užpildytos jau kelios savaitės į priekį. Ieškokite mažiau žinomų vietų – neretai jos pigesnės, ramesnės ir dar įspūdingesnės.
Be to, pasidarykite išlaidų planą: nakvynė, kelionės degalams, maistas, pramogos. Nors iš pradžių tai gali pasirodyti biurokratiška, toks planas padeda aiškiai matyti, kur galima sutaupyti.
Pasirūpinkite maistu iš anksto – pigiau ir skaniau
Maistas gamtoje – vienas didžiausių malonumų. Tačiau paskutinės minutės apsipirkimas pakeliui į ežerą dažnai baigiasi didelėmis sąskaitomis. Daug pigiau yra viską suplanuoti namie ir įsigyti produktų iš anksto. Pasidomėkite, kokios nuolaidos šiuo metu yra taikomos prekybos centruose – tikrai rasite puikių pasiūlymų griliaus prekėms, šviežiems vaisiams ir daržovėms, duonos gaminiams, gėrimams ir kt.
Dar vienas patarimas – pasiruoškite patiekalus iš anksto: pamarinuokite mėsą, supjaustykite daržoves, pasiruoškite sumuštinių. Tai ne tik pigiau, bet ir leidžia iš karto mėgautis poilsiu, o ne suktis prie laužo su alkanais vaikais ar draugais aplink.
Alternatyvios pramogos – nemokamos ir įdomios
Nebūtina nuomotis vandens motociklo ar plukdyti visos kompanijos su baidare, kad būtų smagu. Galima mėgautis ir nemokamomis veiklomis, tokiomis kaip maudynės, žygiai miško takais, piknikai ar net stalo žaidimų turnyrai pavėsyje.
Dar viena idėja – pasiskolinti arba pasigaminti paprastą plaustą ir leistis į „atradimų ekspediciją“ palei krantą. Vaikams tai – nuotykis, o suaugusiesiems – puiki proga pabūti gamtoje be telefono.
Naudokitės akcijomis ir dalinkitės ištekliais
Taupyti galima ir bendradarbiaujant – jei važiuojate su draugais, pasidalinkite užduotimis: vieni atsiveža grilio įrangą, kiti – maistą. Taip nereikės visko turėti patiems, o išlaidos paskirstomos tolygiai.
Beje, vasarą dažnai vyksta sezoninės nuolaidos lauko prekėms – miegmaišiams, kėdutėms, net nešiojamiems šaldytuvams. Todėl, jei kažko pritrūkote, pasidomėkite nuolaidomis ir įsigykite reikiamų prekių pigiau.
Nepamirškite smulkmenų, kurios gali kainuoti brangiai
Skaudanti nugara, nes pamiršote kilimėlį. Nudegusi nosis – nes neturėjote kremo nuo saulės. Uodų invazija be jokios apsaugos. Išvykoje gali įvykti daug nedidelių netikėtumų, kurie gali sugadinti visą savaitgalį. Štai kodėl verta susidaryti būtinų gamtoje daiktų sąrašą. Jame turėtų puikuotis apsauga nuo saulės, repelentai, tualetinis popierius, drėgnos servetėlės, šiukšlių maišai ir pan.
Poilsis prie ežero – viena iš pigiausių ir maloniausių vasaros pramogų, jei suplanuojate viską protingai. Nuo išankstinių apsipirkimų iki dalijimosi daiktais su draugais – viskas prisideda prie atostogų, kurios džiugina širdį, o ne tuština piniginę.