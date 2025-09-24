Valstybinės reikšmės kelių plėtrą ir priežiūrą užtikrinanti bendrovė „Via Lietuva“ šiemet pirmą kartą Lietuvoje organizuoja visuotinį, savanorišką saugaus eismo egzaminą. Š. m. spalio 8 d. vyksiantį egzaminą bus galima laikyti internetu egzamino svetainėje nuo 8 iki 20 val. Pasitikrinti žinias, kaip prisimena ar moka Kelių eismo taisykles, kviečiami visi eismo dalyviai nuo 13 metų (7 klasės).
„Kiekvienas mūsų esame kelių eismo dalyvis – vairuotojas, keleivis ar pėsčiasis. Pirmą kartą rengiama saugaus eismo egzamino iniciatyva – puiki proga įsivertinti, ar tikrai žinome, kaip saugiai elgtis kelyje ir užtikrinti, kad į namus visi grįžtume gyvi ir sveiki. Rūpinamės ne tik saugia infrastruktūra, bet visuomenės švietimu, todėl kviečiame visus aktyviai dalyvauti savanoriškame žinių pasitikrinime. Rūpindamiesi saugumu keliuose, stipriname pagarbą vieni kitiems ir atsakomybę. Juk saugi kelionė – bendras tikslas“, – dalyvauti egzamine kviečia „Via Lietuva“ generalinis direktorius ir egzamino komisijos narys Martynas Gedaminskas.
Egzamino dalyviai turės galimybę pasitikrinti, kaip moka Kelių eismo taisykles, ar gerai jas prisimena. Šio egzamino metu ypatingas dėmesys bus skiriamas aktualiai visuomenei temai – Kelių eismo taisyklėms, vairavimui, pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui.
„Saugaus eismo žinios yra gyvybiškai svarbios kiekvienam. Ši iniciatyva skatina prisiminti taisykles, įsivertinti savo atsakomybę bei padeda formuoti kultūrą, kurioje saugumas yra aukščiausia vertybė. Tikimės, kad egzaminas pritrauks ir jaunimo – juk būtent jie formuos ateities eismo kultūrą. Kviečiame visus apsilankyti svetainėje saugauseismoegzaminas.lt, pasitreniruoti sprendžiant bandomąjį testą ir spalio 8 d. prisijungti prie visuotinio egzamino“, – sako organizatoriai.
Egzamino eiga
- Egzaminas vyks spalio 8 d. nuo 8.00 iki 20.00 val. – prie egzamino galės prisijungti ir užsiregistruoti dalyviai ir egzamino dieną, tačiau rekomenduojame tai padaryti iš anksto.
- Egzaminą sudarys 20 uždarų ir vienas atviras klausimas. Egzaminui išspręsti bus skiriamos 45 minutės.
Geriausiai pasirodę ir pirmas tris prizines vietas užėmę dalyviai visose grupėse bus apdovanoti prizais –išmaniaisiais laikrodžiais, elektroninėmis skaityklėmis ir atributikos rinkiniais. Papildomai bus apdovanota ir aktyviausia mokykla.
Dalyviai varžysis 2 grupėse – moksleivių (7-12 klasės) ir suaugusiųjų.
Daugiau informacijos apie egzaminą – portale https://saugauseismoegzaminas.lt arba el. paštu [email protected].