Gyventojams ir keliautojams Pietų Lietuvoje netrukus atsivers dar daugiau galimybių keliauti saugiau ir patogiau. Tarp Alvito ir Virbalio prasideda naujo, beveik 6 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai. Ši atkarpa sujungs Vilkaviškį ir Kybartus į vientisą trasą, leisiančią patogiai keliauti tiek kasdieniams reikalams, tiek laisvalaikio išvykoms.
„Via Lietuva“ pasirašė sutartį dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas kapitalinio remonto ruože nuo 30,4 iki 36,3 km (tarp Alvito ir Virbalio gyvenviečių), kurio metu bus įrengtas naujas pėsčiųjų ir dviračių takas.
Darbus planuojama pradėti jau rugsėjo 15 d., pirmadienį. Juos atliekant šiame ruože bus taikomas eismo greičio ribojimas iki 50 km/val. Atlikti šiuos darbus planuojama per 10 mėnesių.
Pagal projektą bus nutiestas 5,9 km ilgio ir 2,5 m pločio takas. Nuo kelio važiuojamosios dalies jis bus atskirtas apsauginiais atitvarais.
Taip pat suplanuota įrengti keleivių laukimo paviljonus su suoliukais ir šiukšliadėžėmis. Visa infrastruktūra bus pritaikyta žmonėms su negalia, kad judėjimas būtų patogus ir saugus visiems eismo dalyviams. Be to, diegiamos papildomos inžinerinės eismo saugos priemonės dar labiau pagerins eismo saugumą bei komfortą.
Projektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšomis.
Darbus atliks UAB „Parama“. Sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 3,5 mln. Eur su PVM.
„Via Lietuva“ toliau vykdo darnaus judumo infrastruktūros plėtrą šalyje. 2025 m. skyrus papildomą finansavimą iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. – RRF), dar šiais metais planuojama pradėti ir iki 2026 m. vidurio įrengti ar sutvarkyti apie 16 pėsčiųjų ir dviračių takų ruožų, kurių bendras ilgis – kiek daugiau nei 50 km.
„Via Lietuva“ patikėjimo teise valdo daugiau nei 2 000 kilometrų pėsčiųjų bei dviračių takų, esančių prie valstybinės reikšmės kelių.