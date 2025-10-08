Šį trečiadienį, spalio 8 d., valstybinės reikšmės kelių plėtrą ir priežiūrą užtikrinanti bendrovė „Via Lietuva“ kviečia visus eismo dalyvius dalyvauti pirmą kartą Lietuvoje organizuojamame saugaus eismo egzamine.
Egzaminas vyksta nuotoliniu būdu nuo 8 iki 20 valandos, todėl prisijungti galite jums patogiu metu saugauseismoegzaminas.lt.
„Saugaus eismo egzaminas yra ne tik mūsų žinių pasitikrinimas, bet ir puiki proga visiems Lietuvos žmonėms prisiminti kelių eismo taisykles ir jas pasikartoti. Svarbu ne tik mokėti taisykles, bet ir laikytis jų, elgtis kelyje atsakingai – tik taip mūsų kelionės bus saugios“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius ir komisijos narys Martynas Gedaminskas.
Egzamino metu dėmesys skiriamas visiems eismo dalyviams – todėl kviečiami dalyvauti ne tik moksleiviai, bet ir suaugusieji, ne tik pradedantieji bet patyrę automobilių vairuotojai, ne tik važiuojantys paspirtukais ar dviračiais, bet ir vaikštantys pėsčiomis.
Registruotis į egzaminą kviečiami eismo dalyviai nuo 13 metų (7 klasės). Egzaminą sudaro 20 uždarų ir vienas atviras klausimas, jiems atsakyti bus skiriamos 45 minutės.
Išsprendus testą, iš karto bus galima sužinoti, kiek klausimų buvo atsakyta teisingai. Pasibaigus egzamino laikymo laikui, kiekvienas dalyvis gaus laišką su pranešimu, kad jau gali patikrinti, kur suklydo.
Egzamine bus nominuoti geriausiai išlaikę egzaminą abejose grupėse ir laimėtojų lauks vertingi prizai – išmanūs laikrodžiai, elektroninės skaityklės bei atributikos rinkiniai. Laimėtojai bus paskelbti per 7 kalendorines dienas po egzamino.
Apie egzaminą trumpai:
- Egzaminas vykta šiandien, spalio 8 d., nuo 8.00 iki 20.00 val.
- Registracija https://saugauseismoegzaminas.lt/
- Dalyviai varžosi 2 grupėse – moksleivių (7-12 klasės) ir suaugusiųjų.
- Egzaminui išspręsti skiriamos 45 minutės.
- Nugalėtojai bus paskelbti per 7 kalendorines dienas po egzamino.
Linkime sėkmės!