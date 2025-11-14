Lapkričio 13-ąją Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenė atsisveikino su į užtarnautą poilsį išeinančia anglų kalbos vyresniąja mokytoja Rima Fabričnaja.
Mokytoja išlydėta su nuoširdžiomis padėkomis už ilgametį, atsakingą ir kūrybišką pedagoginį darbą bei atsidavimą mokinių ugdymui.
Atsisveikinti su pedagoge susirinko gausus kolegų būrys. Šiltus žodžius mokytojai tarė fizikos mokytoja, laikinai einanti direktorės pareigas, Neringa Bartelienė.
Nuoširdi padėka pedagogei skambėjo ir iš Savivaldybės vicemero Jorio Juškausko. Jis įteikė Mero padėkos raštą už nuoširdų ir pasiaukojantį ilgametį pedagoginį darbą bei linkėjo atrasti širdžiai mielą užsiėmimą, skirti daugiau laiko sau ir artimiesiems.
Rima Fabričnaja gimnazijoje dirbo 30 metų. Per šį laiką ji atsakingai ugdė mokinius, skatino jų pažangą ir domėjimąsi užsienio kalbomis. Mokytojos nuoširdumas, darbštumas ir rūpestis mokiniais paliko ryškų pėdsaką gimnazijos istorijoje.