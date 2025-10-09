Vilkaviškio menų mokykla dalyvauja meninio ugdymo patirčių mainų programoje „Nuo Suomijos iki mūsų“.
Šią savaitę mokykloje vieši keturi svečiai iš Suomijos – Janne, Riku, Oiva ir Anu iš Järvi-Saimaan kansalaisopisto. Tai Suomijoje veikianti laisvojo mokymosi mokykla, aprėpianti Sulkavos, Juvos ir Rantasalmen savivaldybes.
Programos tikslas – apsikeisti patirtimi, sustiprinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, atskleisti svečiams iš Suomijos Vilkaviškio menų mokykloje taikomo ugdymo proceso subtilybes.
„Nuo Suomijos iki mūsų“ koordinatoriai – direktorius A. Pečkaitis, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas S. Mickevičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Gudeliauskė, komandos narė R. Venclovė ir svečiai iš Suomijos šiandien apsilankė ir Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kur susitiko su meru Algirdu Neiberka ir vicemeru Joriu Juškausku.
„Tokie mainai leidžia susipažinti su kitų šalių ugdymo patirtimi ir tuo pačiu parodyti, ką patys kuriame ir kaip augame. Mums svarbu, kad Vilkaviškio kraštas taptų vieta, kur dalijamasi idėjomis, kūrybiškumu ir švietimo inovacijomis. Džiaugiuosi, kad Vilkaviškio menų mokykla tampa šio dialogo dalimi“, – sakė Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka.