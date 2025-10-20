Spalio 18 dieną vyko tradicinis Kelmės rajono bėgimas „Graužikai – Kelmė V. Rimkui atminti“.
Be pagrindinės 8 kilometrų distancijos buvo varžomasi ir trumpesniame 1,8 kilometrų nuotolyje.
Šiame nuotolyje Vilkaviškio miesto lengvosios atletikos sporto klubo bėgikai iškovojo tris prizines vietas.
Vaikų amžiaus grupėje Karilė Vitkauskaitė atbėgo pirmoji, jaunučių amžiau grupėje Urtė Dubickaitė finišavo trečioji (treneris Modestas Saldukaitis).
Suaugusiųjų amžiaus grupėje Neda Čapskytė užėmė trečią vietą (trenerė Rūta Kiškėnienė).
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė