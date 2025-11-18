Vilkaviškio rajono savivaldybė pradeda rengti naują 2027-2033 metų strateginį plėtros planą, kuris padės nustatyti rajono vystymosi kryptis ateinantiems metams.
Prieš pradedant formuoti konkrečius tikslus, uždavinius ir priemones, itin svarbu atlikti išsamią tarptautinių, nacionalinių ir savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę. Ši analizė leis suprasti platesnį kontekstą, įvertinti valstybės ir Europos Sąjungos politikos kryptis bei užtikrinti, kad rajono siekiai būtų suderinti su aukštesnio lygmens prioritetais.
Naujojo plano rengimo procese numatoma atlikti išsamų aplinkos išteklių vertinimą. Ši analizė apims visas Vilkaviškio rajono savivaldybės administruojamas sritis, tokias kaip švietimas, sportas, jaunimo politika, sveikata ir visuomenės sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, aplinkosauga, teritorijų planavimas, infrastruktūros plėtra, kultūra, paveldas, verslo ir investicijų aplinka bei kitos svarbios sritys. Vertinimas bus atliekamas naudojantis prieinamais informacijos šaltiniais, duomenimis ir tyrimais, taip pat glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldybės administracijos darbuotojais, kurie geriausiai išmano rajono specifiką.
Analizės metu bus siekiama aiškiai identifikuoti svarbiausias rajono problemas ir iššūkius, kartu išgryninant stiprybes, potencialą ir unikalius privalumus. Taip pat bus įvertintos galimos grėsmės, su kuriomis rajonas gali susidurti ateityje, ir nustatytos perspektyvios galimybės, kuriomis būtų galima pasinaudoti, formuojant naujojo strateginio plėtros plano priemones.
Savivaldybė pabrėžia, kad šis planavimo procesas yra svarbi galimybė iš naujo įvertinti rajono padėtį, apžvelgti jau įgyvendintas iniciatyvas ir numatyti kryptis, kurios užtikrintų darnų, nuoseklų ir tvarų Vilkaviškio rajono augimą. Parengta analizė taps tvirtu pagrindu kuriant ateities sprendimus, atitinkančius gyventojų poreikius ir rajono ambicijas.