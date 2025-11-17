Lapkričio 15 d. apie 13 val. Vilkaviškio r., kelyje Kalvarija-Vištytis, 29-ame km, vyro (gim. 1996 m.) vairuojamas automobilis „Audi A4″, lenkdamas ta pačia kryptimi važiuojantį automobilį, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu „Nissan Qashqai”, kurį vairavo vyras (gim. 1940 m.).
Per eismo įvykį automobilio „Nissan” vairuotojas žuvo bei sužalotas „Audi” vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
Šaltinis: Marijampolės apskr. VPK