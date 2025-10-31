Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos atliktame tyrime Vilkaviškio rajono savivaldybė įvertinta kaip TOP 4 savivaldybė pagal pasirengimą užtikrinti lygias galimybes.
Lietuvos įvairovės chartijos asociacija pristatė kasmetinį vertinimą, Savivaldybės vertintos kaip darbdavės, t. y., kiek jos yra pasiruošusios užtikrinti lygias galimybes savo viduje.
Per pastaruosius metus savivaldybės pastebimai sustiprino lygių galimybių užtikrinimą. 2022 m. lygių galimybių veiksmų planą viešai skelbė tik 2 savivaldybės, o 2025 m. – jau 34. Siekiamą pokytį nurodo 35 savivaldybės, o asmenų su negalia kvotos įgyvendinimą deklaruoja 22.
Per ketverius tyrimo metus 5 savivaldybės savo rezultatus pagerino net 8–10 balų iš 11 galimų.
Vilkaviškio rajono savivaldybė pasiekė 10,5 balų.
Nuo 2024 m. Lietuvos savivaldybėms taikoma 5 proc. kvota įdarbinant asmenis su negalia. Vilkaviškio rajono savivaldybė atitinka numatytą nuostatą, 2025 m. pradžioje Administracijoje dirba 6,1 proc. asmenų su negalia nuo bendro darbuotojų skaičiaus.
Tyrimo informacija: https://diversity.lt/per-ketverius-metus-lygios-galimybes-savivaldybese-auga-versle-dar-laukia-proverzio/