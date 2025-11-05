Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais (Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centru, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru ir VšĮ „Giedrėja“) pradeda įgyvendinti projektą „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Vilkaviškio rajone“.
Projekto tikslinė grupė – Vilkaviškio rajono savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai (jaunesni nei 18 m. amžiaus), jų tėvai (globėjai, rūpintojai).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 36 mėnesiai.
Projekto įgyvendinimo metu planuojamos teikti šios paslaugos:
- Psichoterapijos
- Logopedo konsultacijos
- Specialiojo pedagogo konsultacijos
- Psichologo konsultacijos
- Meno terapijos
- Molio / keramikos terapijos
- Hipoterapijos (užsiėmimai su žirgais)
- Laikino atokvėpio paslauga
KVIEČIAME TĖVELIUS, auginančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, prisijungti prie šio Projekto ir teikti prašymusdėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų.
Prašymus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei (vyriausiajai specialistei) Ritai Viktoravičienei el. p. [email protected] arba atnešti į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 116 kabinetą.
Tel. Nr. pasiteiravimui 0 342 60053