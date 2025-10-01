Vilkaviškio rajono savivaldybė informuoja, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės mero 2025 m. rugsėjo 30 d. potvarkiu Nr. B-MP-686 nuo 2025 m. spalio 1 d. nustatyta 2025–2026 metų šildymo sezono pradžia Vilkaviškio rajone.
Pagal minėtą potvarkį nurodoma, kad esant techninėms galimybėms ir suderinę su šilumos tiekėju, šilumos vartotojai, nepažeisdami teisės aktuose nustatytų higienos normų, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo.
Šildymo įjungimo darbus ketinama baigti per 5 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios.
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė