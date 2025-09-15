Rugsėjo 12-ąją Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas kartu su Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaite-Milovanov dalyvavo Marijampolės regiono plėtros plano darbo grupės posėdyje.
Posėdžio metu diskutuota dėl planuojamų regiono plėtros plano pakeitimų, įvertinta regioninių projektų įgyvendinimo situacija.
Pažymėta, kad net 81 proc. projektų jau paskirtas finansavimas, sudarytos jų finansavimo sutartys arba projektai šiuo metu vertinami.
Taip pat aptartos galimybės panaudoti sutaupytas Europos Sąjungos fondų lėšas tiek esamiems, tiek naujiems projektams.
Kartu pristatytos iniciatyvos, susijusios su regiono investiciniais poreikiais po 2027 metų, bei diskutuota kitais aktualiais klausimais.