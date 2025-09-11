Vilkaviškio rajono gyventojai nuo šiol turės galimybę gauti dar platesnį psichikos sveikatos paslaugų spektrą – šiandien Pirminės sveikatos priežiūros centre oficialiai atidarytas Psichiatrijos dienos stacionaras.
Į atidarymo šventę atvykę Savivaldybės vadovai – meras Algirdas Neiberka, vicemerė Daiva Riklienė ir Administracijos direktorius Vitas Gavėnas – sveikino Vilkaviškio PSPC direktorę Mildą Žemavičienę, įstaigos specialistus ir visą bendruomenę su svarbia nauja pradžia. Perkirpta raudona juostelė simboliškai paskelbė stacionaro veiklos pradžią.
„Džiaugiamės šiais pokyčiais – mūsų rajone atsirado dar viena paslauga, kuri padės žmonėms laiku sulaukti reikiamos pagalbos. Šis stacionaras leis pacientams gauti profesionalų dėmesį ir palaikymą arti namų, pagerins jų gyvenimo kokybę“, – kalbėjo meras A. Neiberka.
M. Žemavičienė džiaugėsi suburta stipria specialistų komanda ir tuo, kad pagaliau pavyko rasti ilgai ieškotą meno terapeutą, kuris ves šokio, muzikos terapijos užsiėmimus ir pasiūlys pacientams įvairių kūrybinių veiklų.
„Niekas nesirenka depresijos, nerimo ar kitų psichikos sutrikimų, tačiau mes esame tam, kad išgirstume, palaikytume ir padėtume tiek žmogui, tiek jo šeimai įveikti sunkumus“, – kalbėjo direktorė.
Naujai įkurtame dienos stacionare pacientams bus siūlomos individualios ir grupinės konsultacijos bei terapijos: psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo, ergoterapeuto, kineziterapeuto paslaugos, meno terapija, relaksacija, filmų ir biblioterapija, šviesos bei audiovizualinė terapija, socialinių įgūdžių lavinimas ir kitos veiklos. Tokiu būdu bus užtikrinama kompleksinė ir šiuolaikiška pagalba, orientuota į kiekvieno paciento poreikius – ji leis ne tik gydyti sutrikimus, bet ir stiprinti emocinę sveikatą bei atsparumą.
Centras įkurtas įgyvendinant projektą „Psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas viešojoje įstaigoje Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre“ (Nr. 09-019-P-0030) pagal plėtros programos pažangos priemonę „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą“. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkytos ir pritaikytos 216,54 kv. m patalpos, įsigyta medicininė įranga, baldai, priemonės įvairioms terapijoms ir pacientų užimtumui.