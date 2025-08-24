Šeštadienį Senajame Vilkaviškio hipodrome, šalia Sporto centro esančioje futbolo aikštėje, vyko jau trečius metus organizuojama žirgų šventė. Į ją sugužėjo raiteliai iš įvairių Lietuvos vietų – jie rungėsi varžybose ir išbandė savo jėgas, o žiūrovai mėgavosi įspūdingu reginiu.
Šventėje sportininkai varžėsi dėl penkių taurių: Vilkaviškio komunalinio ūkio, jojimo prekių parduotuvės „Trott“, UAB „Avena“, Vilkaviškio rajono mero taurės bei Vilkaviškio krašto ūkininkų sąjungos taurės. Taip pat vyko daug emocijų sukėlęs šuolio galingumo konkūras.
Be žirgų varžybų, žiūrovams netrūko ir pramogų – susirinkusieji galėjo pavažinėti arklio tempiama brička, o patys mažiausieji – pašokinėti ant pripučiamo batuto.
Renginį aplankė ir Savivaldybės meras Algirdas Neiberka.
„Žirgų šventė jau tapo gražia Vilkaviškio tradicija, kasmet sutraukianti vis daugiau dalyvių ir žiūrovų. Tai – bendrystės, sporto ir šventinės nuotaikos pavyzdys“, – sakė meras.
Nuoširdžiai dėkojama organizatoriams už dar vieną puikų renginį ir visiems dalyviams, kurie savo pasirodymais padovanojo žiūrovams ne vieną įsimintiną akimirką.