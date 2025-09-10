Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kviečia paminėti tarptautinę „Dieną be automobilio“.
Rugsėjo 22 d. palikime automobilius namie ir rinkimės keliones alternatyviomis priemonėmis – dviračiu, paspirtuku ar pėsčiomis, o nesant galimybei, atvykite į darbą vienu automobiliu su keliais kolegomis.
Vakare (rugsėjo 22 d.), 18 val. susirinkime J. Basanavičiaus aikštėje (Vilkaviškis), kur „Darnaus judumo savaitę“ užbaigsime nuotaikinga mankšta.
Laukiame visų kraštiečių, aktyviai prisijungiančių prie visoje Europoje vykstančios iniciatyvos!
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė