Rugsėjo 28–spalio 3 d. VVJC skyriaus Atviro jaunimo centro vedėja Rasa Venclovė, specialistė darbui su jaunimu Toma Mikelkevičiūtė ir savanorė Kotryna Kaminskaitė dalyvavo tarptautiniuose Erasmus+ mokymuose „SEL4Youth“, vykusiuose Prištinoje, Kosove.
Visą savaitę atstovai iš organizacijų partnerių iš Kosovo, Egipto, Jordanijos, Rumunijos, Lietuvos ir Turkijos gilino žinias apie socioemocinį vadovavimą, savistabą, diskutavo įvairiomis visam pasauliui aktualiomis temomis, mezgė tarpusavio ryšius bei kūrė planus galimiems bendriems darbams jaunimo ir visuomenės gerovei ateityje.
Projekto koordinatorių – Turkijos Eskišehiro Osmangazi universiteto – ir priimančiosios organizacijos Kosove dėka dalyviai pasitikrino savo vadovavimo įgūdžius, daug sužinojo apie įvairių šalių kultūrą ir, atrasdami ne tik panašumus, bet ir skirtumus, tapo stipresni kaip komanda.
Projektas finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis.