Pirmadienį prie Vilkaviškio sporto centro vyko Vilkaviškio rajono moksleivių 2025 m. rudens kroso pirmenybės mero taurei laimėti.
Į tradicija tapusias varžybas susirinko gausus būrys jaunųjų sportininkų iš įvairių rajono mokyklų. Moksleiviai išbandė savo jėgas skirtingose amžiaus grupėse, demonstravo ištvermę, ryžtą ir sportinį azartą.
Po finišo nugalėtojams įteiktos mero taurės, o dalyviams – atminimo medaliai. Visiems buvo padėkota už aktyvų dalyvavimą ir sportinę dvasią.
Jaunuosius sportininkus pasveikino ir apdovanojo Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemeras Joris Juškauskas, Vilkaviškio sporto centro direktorius Jonas Jurkynas bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Nausėdienė.
Dėkojama visiems dalyviams už entuziazmą ir sportinę dvasią bei linkima sėkmės kituose startuose!