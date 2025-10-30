Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2025 m. spalio 31 d. 13.00 val. iki lapkričio 2 d. 21.00 val. bus pakeista eismo tvarka prie Marijampolės kapinių.
Naujųjų kapinių lankytojams (Tylioji g.)
- Eismas vyks viena kryptimi – nuo Vilkaviškio g. link Skaisčiūnų gyvenvietės.
- Grįžti į Marijampolę reikės Tarpučių gatve.
- Automobilius bus galima statyti tik dešinėje Tyliojos g. pusėje ir įrengtose stovėjimo aikštelėse.
- Prie įvažiavimo į kapines bus pastatytas kelio ženklas „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ – įvažiavimas bus leidžiamas tik prekeiviams.
- Gyventojai automobilius galės palikti už įsukimo esančioje aikštelėje, kurioje prekyba nevyks.
Senųjų kapinių lankytojams
- Eismo pakeitimai galios tuo pačiu laikotarpiu – nuo spalio 31 d. 13.00 val. iki lapkričio 2 d. 21.00 val.
- P. Armino g. automobilius bus galima statyti dešinėje pusėje, važiuojant nuo Bažnyčios g.
- Varpo g. eismas vyks viena kryptimi – per Varpo, V. Šlekio ir Aušros g. išvažiuojant į Vytauto g.
- Automobilius bus leidžiama statyti tik dešinėje Varpo g. pusėje ir įrengtose stovėjimo aikštelėse.
Viešasis transportas
- Maršrutiniai autobusai, vykstantys į naująsias kapines, nebus praleidžiami pirmumo tvarka.
Prašoma visų vairuotojų ir lankytojų atidžiai stebėti kelio ženklus bei laikytis nustatytos eismo tvarkos.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija