Vyriausybė pratęsė karantiną iki gegužės, judėjimo ribojimai visoje šalyje galios jau nuo šeštadienio

Penktadienio rytą ministrų kabinetas susirinko keisti šiuo metu galiojančias karantino taisykles. Dėl vis augančio naujų atvejų skaičiaus ir viruso atmainų keliamos grėsmės Vyriausybė karantiną nusprendė griežtinti – jau nuo šio šeštadienio iki Velykų savaitgalio pabaigos bus grąžinti judėjimo ribojimai visoje šalyje. Karantiną Vyriausybė pratęsė visam balandžio mėnesiui.

Sveikatos apsaugos ministerija Vyriausybei pasiūlė karantino režimo trukmę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pratęsti dar vienam mėnesiui iki 2021 m balandžio 30 d. 24:00 valandos.

Vyriausybė šiam pasiūlymui pritarė.

Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad yra pratęsiamas karantino režimas, kad epidemiologinė situacija šalyje pablogėjo, kad yra stebimas koronaviruso viruso mutacijų plitimas, kad artėja šventinis laikotarpis, kai galimas padidintas asmenų judėjimas tarp savivaldybių ir dėl to kyla didesnė kontaktų rizika, siūloma nustatyti asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimą laikotarpiu nuo 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val. iki 2021 m. balandžio 6 d. 24:00 valandos.

Siūloma leisti judėjimą tik tarp „žiedinių“ savivaldybių ir esant kitoms svarbioms priežastims.

Epidemiologinė situacija prastėja

Lietuvos statistikos departamento 2021 m. kovo 25 d. skelbiamais duomenimis naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, buvo 278,8 atvejai, o teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas – 7,4 proc. Šiuo metu vidutinis COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičius per 7 dienas siekia 611,4 atvejai.

Pastebima, kad paskutiniąsias dvi savaites ir susirgimų skaičius, ir teigiamų testų dalis pradėjo didėti. Šiuo metu ligoninėse dėl COVID–19 ligos hospitalizuoti 794 asmenys, iš jų 659 asmenims reikalingas gydymas deguonies terapija, 91 asmuo gydomas reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu net 14 šalies savivaldybių patenka į „juodąją zoną“, kai COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, yra didesnis nei 500 atvejų ir/arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas yra didesnė nei 10 procentų.

Tuo tarpu 17 savivaldybių situacija yra žymiai geresnė, kai naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, neviršija 100 atvejų ir/arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas neviršija 4 proc. Likusios savivaldybės patenka į „raudonąją zoną“, kai naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų, yra tarp 100 ir 500 atvejų ir/arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas yra tarp 4 ir 10 procentų.

Paminėtina, kad epidemiologinės situacijos pokyčiui įtakos gali turėti Lietuvoje patvirtintos SARS–CoV–2 viruso mutacijos, kurios nustatytos atlikus sekoskaitos tyrimus. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis iki šiol iš viso Lietuvoje nustatyti 225 viruso su B.1.1.7 („britiškoji“) mutacija atvejai.

Ši mutacija susijusi su lengvesniu viruso išplitimu, su ja gali būti susijęs ir didelis sergamumas Vilniaus mieste bei kitose teritorijose. Taip pat šią savaitę patvirtinti du B.1.351 („Pietų Afrikos Respublikos“) mutacijos atvejai.

Galimas viruso su šia mutacijos išplitimas pavojingas dėl jam būdingo sumažėjusio antikūnų efektyvumo neutralizuojant virusą ir su tuo susijusios didesnės tikimybės užsikrėsti šia atmaina pakartotinai, jei buvo persirgta kitomis atmainomis, arba pasiskiepijus šiuo metu registruotomis vakcinomis.

Simona Voveriūnaitė