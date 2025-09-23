Rugsėjo 14 d. Danijoje vykusiose „World Athletics“ auksinio lygio varžybose – Kopenhagos pusmaratonio bėgime – Marijampolės sporto centro bėgikas Giedrius Valinčius (treneris Vladas Komisaraitis) surengė įspūdingą debiutą!
Giedrius pirmą kartą startavo pusmaratono distancijoje ir pagerino Lietuvos nacionalinį rekordą – 21,0975 km. jis įveikė per 1:03:27 val. ir tarp pasaulio elito sportininkų iškovojo garbingą 21 vietą!
Didžiulė pagarba sportininkui ir jo treneriui už atkaklų darbą bei istorinį pasiekimą!
Šaltinis: Marijampolės sporto centras