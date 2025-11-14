Pasibaigė du mėnesius trukę didžiausios Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros–šventės „Atspindžiai“ regioniniai turai. Spalio–lapkričio mėnesiais įvairiuose šalies miestuose savo pasirodymus pristatė 72 mėgėjų teatro kolektyvai, parodyti 73 spektakliai.
Šakių kultūros centro Zanavykų teatro kolektyvas vadovaujamas režisierės Gražinos Guzovijienės dalyvavo Kazlų Rūdoje vykusioje atrankoje, kur pristatė spektaklį pagal Arvydo Juozaičio dramą „Kudirka – buvau atėjęs“.
Šakių kultūros centras džiaugiasi pranešdamas, kad Zanavykų teatras tapo respublikinio mėgėjų teatrų konkurso „Atspindžiai“ laureatu.
Šaltinis: Šakių kultūros centras