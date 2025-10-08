Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama prisidėti prie maisto praradimų mažinimo ir pagalbos nepasiturintiems, nuo 2022 metų remia labdaros ir paramos organizacijas. Šiemet ŽŪM ir vėl kviečia labdaros ir paramos organizacijas teikti prašymus paramai gauti. Šiam tikslui numatyta skirti 600 tūkst. Eur.
Minėtoji finansinė parama teikiama labdaros ir paramos organizacijoms už maisto, surinkto iš maisto tvarkymo subjektų (pirminės gamybos ir maisto perdirbimo), tvarkymą. Paramos suma siekia 50 ct už kilogramą surinktų ir vėliau labdarai paaukotų maisto produktų.
Kasmet Lietuvoje visoje maisto tiekimo grandinėje prarandama apie 400 tūkst. t maisto. Didžiausi maisto praradimai nustatyti namų ūkiuose, sudarantys apie 60 proc. visų maisto praradimų. Žemės ūkio sektoriuje – apie 20 proc., prekyboje – 12 proc. Maisto pramonėje ir viešajame maitinime maisto praradimai mažiausi – atitinkamai 4 ir 1 proc. Skaičiuojant vienam Lietuvos gyventojui per metus, maisto praradimai sudaro 141 kg.
„Žemės ūkio ministerija prisideda prie maisto švaistymo sumažinimo teikdama paramą, kad būtų surinktas ir išdalintas perteklinis maistas. Didžioji dalis, apie 70 proc., maisto produktų yra surenkami iš pirminės produkcijos gamintojų ir augintojų“, – sako žemės ūkio viceministras Gediminas Tamašauskis.
Pernai už skirtus 600 tūkst. Eur išsaugota 1200 tonų žmonėms tinkamo maisto, kurį surinko ir stokojantiems išdalino „Maisto bankas“, aktyviai bendraudamas su ūkininkais ir maisto perdirbimo įmonėmis.
Labdaros ir paramos organizacijos paraiškas paramai gauti gali teikti iki 2025 m. spalio 31 d.
Papildomą informaciją apie priemonę teikia Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyrius tel. (+370 5) 252 6938, taip pat Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės ir kokybės skyrius tel.: (+370 5) 239 1194.
