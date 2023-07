Kelionės lėktuvu dažnai suteikia galimybę atsitraukti nuo kasdienės rutinos, skubėjimo ir skirti dėmesio veikloms, kurios paprastai atidedamos į šalį dėl laiko trūkumo. Nesvarbu, ar esate patyręs keliautojas, ar skrendate pirmą kartą, atradę įdomios veiklos, kuri užimtų jus skrydžio metu, galite dar labiau praturtinti savo kelionės patirtį.

Istorinės knygos skaitymas, dokumentinio filmo žiūrėjimas, kelionių ar kultūrinės tinklalaidės klausymas, kitos kalbos mokymasis – šios veiklos gali prisidėti prie žinių bagažo, padėsiančio geriau pažinti šalį, į kurią vykstate.

Paruoškite save kultūriniams skirtumams

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturas“ komunikacijos vadovės Miglės Bielinytės teigimu, vienas iš būdų turiningai praleisti skrydžio laiką – žiūrėti istorinių ir kultūrinių faktų kupiną kelionių dokumentiką ar vaizdo tinklaraščius: „Tokio pobūdžio turinys gali iš anksto supažindinti su šalimi, į kurią vykstate, ir padėti išvengti nesklandumų ar sušvelninti reakciją į tam tikrus kultūrinius skirtumus, kurie šalį lankant pirmą kartą kartais sutrikdo keliautojus.

Prieš kelionę dažnai pritrūkstame laiko veiklos suplanavimui, todėl būtent skrisdami galite iš anksto susidėlioti norimus aplankyti objektus ar, pavyzdžiui, pasidomėti vietiniais patiekalais, apie kuriuos pasakojama kelionių dokumentikoje. Jei vykstate į Rodą ar Kretą, galbūt užsinorėsite paragauti suvlakio, jei į Juodkalniją – kačamako, o pasakojimas apie Bulgarijos tradicinę virtuvę gali sudominti banitsa. Kiekvienos šalies virtuvė gali pasigirti savo šedevrais, apie kuriuos nesate girdėję.“

Specialistė priduria, kad tokį užsiėmimą reikėtų planuoti iš anksto, prieš skrydį į išmanųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį įsirašant norimus peržiūrėti kelionių žanro filmus ar vaizdo tinklaraščius. Į rankinį bagažą reikėtų nepamiršti įsidėti ir ausinių, o įrenginį prieš skrydį pilnai įkrauti.

Sužinokite keliavimo subtilybių

Anot M. Bielinytės, dar vienas puikus būdas naudingai praleisti laiką skrydžio metu – klausyti prieš skrydį parsisiųstų tinklalaidžių: „Skrydžio metu turiningai praleisite laiką klausydamiesi jums įdomių ar kelionei konkrečioje kryptyje nuteikiančių pokalbių. Rekomenduočiau tokias tinklalaides, kuriose dalijamasi kelionių patarimais. Pavyzdžiui, viena populiariausių lietuviškų tinklalaidžių apie keliones – „Vagabondai“. Jos kūrėjai siekia ne tik papasakoti apie savo keliavimo patirtis, bet ir išryškinti kultūrinį, istorinį bei gamtinį kiekvienos vietos paveldą. Pasakojama tiek apie žinomas pasaulio vietas, tiek ir neatrastas šalis. O jei mėgstate turinį anglų kalba, galite rinktis iš labai plataus tinklalaidžių asortimento: „Zero to Travel“, „The Thoughtful Travel Podcast“, „Amateur Traveler“ ir daugelio kitų. Nors šių tinklalaidžių turinys skiriasi, pasirinkus klausytis bet kurios iš jų, neabejotinai sužinosite naudingų keliavimo patarimų, įdomių detalių ar savo autentiškomis patirtimis besidalinančių keliautojų istorijų, kurios pravers svečiuojantis kitoje šalyje.“

Susipažinkite su vietine literatūra

M. Bielinytė atkreipia dėmesį ir į labiau tradicinius užsiėmimus, tokius kaip knygų ar žurnalų skaitymas: „Tai raminanti veikla, leidžianti atsipalaiduoti, pasikrauti energijos ir visiškai pasinerti į poilsio nuotaiką, lėtesnį tempą. Prieš kelionę verta pasidomėti šalies, į kurią vykstama, žymiais autoriais ir skrydžio metu susipažinti su jų kūryba. Pavyzdžiui, pažinčiai su Graikijos literatūra tiks Nikos Kazantzakio kūryba, Juodkalnijos – Andrejaus Nikolaidžio, Bulgarijos – Georgio Gospodinovo, Turkijos – Orhano Pamuko. Vėliau tai gali tapti puikia pokalbio pradžia su vietiniais gyventojais, o naujos pažintys svečiose šalyse neabejotinai praturtina kelionės patirtis.“

Jei norite sutaupyti vietos rankiniame bagaže, rinkitės elektroninę skaityklę, tačiau nepamirškite prieš skrydį jos pilnai įkrauti, kad viso skrydžio metu galėtumėte mintimis nukeliauti į neatrastas vietas ir išlaisvinti vaizduotę.

Praturtinkite užsienio kalbų žinių bagažą

„Novaturo“ atstovė ragina nenuvertinti privalumų, kuriuos teikia svetimos kalbos išmanymas ir skrydžio metu papildyti šalies, į kurią vykstate, kalbos žinias: „Mokėdami bent keletą frazių vietine kalba galėsite lengviau bendrauti su svečios šalies gyventojais: greičiau užsisakysite maisto, sklandžiau susikalbėsite viešbutyje ar viešajame transporte. Be to, užmegsite praturtinančių pažinčių, o kalbos mokėjimas pravers ir tuomet, kai reikės derėtis dėl kainų, pavyzdžiui, vietiniame turguje.“

M. Bielinytės teigimu, kalbų mokymuisi puikiai tinka mobiliosios programėlės „Duolingo“, „Lingvist“ ar panašios: „Prieš skrydį programėlėje tereikia parsisiųsti keletą virtualių pamokų ir pasikrauti mobiliuosius įrenginius.“

Vykstantiems su vaikais prireiks daugiau fantazijos

Mažus vaikus auginantiems tėvams skrydis neretai tampa tikru išbandymu, kuomet tenka pasitelkti kūrybą ir susigalvoti pramogų, norint sudominti ir užimti atžalas. „Jei tik pavyksta, skrydžio su vaikais laiką patariama, kiek įmanoma, derinti su jų miego režimu, kad kelionė būtų lengvesnė, o ir nuvykus į vietą netektų susidurti su didesniu nuovargiu ar išsibalansavusiu dienos ritmu. Be to, vertinga sugalvoti bent keletą idėjų, kaip užimti vaikus, kad nepritrūktų veiklos ir nebūtų nuobodu. Rankiniame bagaže galite turėti užkandžių, kelioninių žaidimų, knygelių ar planšetėje įrašytų animacinių filmų. Be to, vaikams įdomu patiems pasirinkti užkandžius ar už juos sumokėti, jei užsisakote, taip pat tai geras metas papasakoti apie planus, ką veiksite nuvykę į kelionę – sudominti bei nuteikti vaikus žygiams, apsilankymams muziejuose, kitose lankytinose vietose, išgirsti jų lūkesčius“, – pataria M. Bielinytė.