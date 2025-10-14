Trumpų maisto tiekimo grandinių plėtra – vienas pagrindinių Žemės ūkio ministerijos prioritetų. Siekiant, kad vartotojus dažniau pasiektų šviežias, vietoje užaugintas ir pagamintas maistas, o ūkininkai gautų deramą atlygį už savo darbą, numatytas didesnis kooperatyvų vaidmuo bei svarbios paskatos jauniesiems bei smulkiems ūkininkams.
Nuo lapkričio 3 d. vyksiančiame kvietime teikti paraiškas gauti paramą trumpoms tiekimo grandinėms vystyti dalyvausiantiems pripažintiems kooperatyvams suteikiama daugiau laisvės: jie galės teikti paraišką savarankiškai, bendradarbiaudami su savo kooperatyvo nariais, o jauniesiems ūkininkams ir labai smulkiems ūkiams padidintas paramos intensyvumas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms.
Šiam kvietimui skirta 5 399 335 Eur (iš jų sostinės regiono projektams gali būti skirta ne daugiau kaip 2 mln. Eur).
Siekiant, kad trumpos tiekimo grandinės būtų patrauklesnės jauniesiems ūkininkams ir smulkiems ūkiams, paramos intensyvumas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms gali būti padidintas:
- iki 80 proc., kai trumpos tiekimo grandinės projekte bendradarbiauja tik jaunieji ūkininkai;
iki 85 proc., kai trumpos tiekimo grandinės projekte bendradarbiauja tik labai smulkūs ūkiai;
- iki 80 proc., kai trumpos tiekimo grandinės projekte kartu bendradarbiauja jaunieji ūkininkai ir labai smulkūs ūkiai.
Teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027metų strateginio plano intervencinę priemonę „Trumpos tiekimo grandinės“ bus kviečiama nuo lapkričio 3 d. iki gruodžio 30 d.
