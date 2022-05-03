Aktualu ukrainiečiams: gali kreiptis dėl kompensacijos vaiko ugdymui

Nuo karo Ukrainoje pabėgę ir mūsų šalyje įsikūrę žmonės, kuriems suteiktas laikinosios apsaugos statusas, gali kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybę ir pateikti nustatytos formos prašymą dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymui.

Prašyme dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo nurodomi šie duomenys:

užsieniečio vardas ir pavardė;

ugdomo užsieniečio vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas;

užsieniečio asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);

užsieniečio ir ugdomo užsieniečio vaiko ILTU kodai;

užsieniečio Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, kurioje užsienietis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba, jeigu užsieniečio gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – faktinės jo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijoje adresas;

užsieniečio kontaktiniai duomenys: telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; būdas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti;

ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos, kurioje ugdomas užsieniečio vaikas, pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas;

užsieniečio asmeninės sąskaitos, esančios Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje,

Užsienietis kartu su prašymu dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo savivaldybės administracijai pateikia:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);

sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą;

sąskaitos už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą, apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pavyzdžiui, pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą).

Sąlygos gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti:

yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Šis reikalavimas netaikomas:

asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;

asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;

nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;

vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį (‑ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;

vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;

vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;

asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.

Informacija teikiama tel. 8 342 60098

Prašymai priimami Socialinės paramos skyriuje 124 kab.

INFORMACIJA UKRAINIEČIŲ KALBA:

Українці можуть отримати компенсацію за освіту дитини

Люди, які втекли від війни в Україні та перебувають у нашій країні, які мають статус тимчасового захисту, можуть звернутися до муніципалітету та подати заявку на щомісячну компенсацію за освіту дитини у встановленій формі.

У заяві про надання щомісячної компенсації витрат на навчання дитини вказуються такі дані:

ім ‘я та прізвище іноземця;

ім ‘я та прізвище дитини іноземця, дата народження, особистий код;

код іноземця (якщо його немає);

ДОВІЛЬНІ коди іноземної та виховуваної дитини;

адреса або муніципалітет задекларованого місця проживання іноземця в порядку, встановленому законом про декларування місця проживання Литовської Республіки або, якщо місце проживання іноземця не оголошено і не включено в облік неоголошених осіб за місцем проживання, адреса фактичного місця його проживання на території муніципалітету;

контактні дані іноземця: номер телефону, адреса електронної пошти; спосіб, за допомогою якого іноземець бажає отримати інформацію про прийняте рішення про компенсацію витрат на навчання дитини;

ім ‘я, адреса, адреса дошкільного або дошкільного навчального закладу, в якому виховується дитина іноземця;

номер особистого рахунку іноземця, що знаходиться в Литовській Республіці, іншій державі-члені Європейського Союзу або кредитній установі, зареєстрованій в країні Європейського економічного простору.

Іноземний громадянин разом із запитом про щомісячну компенсацію витрат на навчання дитини надає міській адміністрації:

документ, що засвідчує особу (тимчасовий дозвіл на проживання, виданий UTBY НА підставі пункту 10 пункту 1 статті 40, або рішення, прийняте Департаментом міграції про надання йому дозволу на тимчасове проживання в Литовській Республіці на підставі тимчасового захисту);

рахунки за дошкільну або дошкільну освіту іноземної дитини;

рахунки за дошкільну або дошкільну освіту іноземної дитини, документ (и), що підтверджує оплату (и) (наприклад, копія переказу, квитанція про оплату рахунку).

Умови отримання щомісячної компенсації за навчання дитини:

старше 18 років і працює за трудовим договором або трудовими відносинами на підставі правових відносин або самостійно працює в Литовській Республіці, або зареєстрований на службі зайнятості. Ця вимога не застосовується до:

особи, які навчаються за загальноосвітньою програмою або за програмою формальної професійної освіти або навчаються у вищій школі;

особи, які досягли пенсійного віку;

вагітних жінок, у яких до передбачуваної дати пологів залишається не більше 70 календарних днів;

одній особі, що проживає, або одному з членів приватного домогосподарства, якщо вона доглядає або доглядає за іншим членом цього приватного домогосподарства, який має особливі потреби в постійній медичній допомозі або спеціальну потребу в постійній підтримці (допомозі), дитині (- и) своєї або іншої особи, яка належить до цього приватного домогосподарства (усиновлення) або дитина (и) (усиновлення), якій (и) встановлена законом опіка або піклування про сім ‘ю;

для одного з батьків (прийомних батьків) або опікунів, які виховують: дитину (и) (усиновлення) до 3 років; за рекомендацією лікарів, дитина (и), яка не відвідує навчальний заклад (усиновлення) до 8 років; дитина (и), яка не відвідує навчальний заклад (усиновлення) (и), коли в навчальних закладах, що займаються дошкільними та дошкільними програмами, немає місць;

один з бабусь і дідусів, які доглядають за дитиною до 3 років;

особам з інвалідністю, які не можуть працювати.

Інформація надається за тел. 8 342 60098

Заявки приймаються в розділі соціальної допомоги 124 каб.

Vilkaviškio rajono savivaldybės inf.