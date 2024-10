Nors alergiškiems žmonėms sveikatos būklė dažniau pablogėja pavasarį, kai lauke pasklinda žiedadulkės, visgi rudenį, kai pradedame daugiau laiko leisti namuose, gera savijauta trukdo džiaugtis kiti alergenai, pavyzdžiui, dulkių erkutės, naminių gyvūnėlių pleiskanos ar pelėsis. Alergenų kiekį namuose sumažinti įmanoma, bet tam reikalinga nuosekli švaros rutina ir specialūs įrenginiai.

Reguliarūs švaros darbai – didžiausias alergenų priešas

Skaičiuojama, kad pasikeitus visuomenės socialiniams įpročiams ir išpopuliarėjus nuotoliniam darbui, šiandien žmonės vidutiniškai 90 proc. laiko praleidžia uždarose patalpose. Todėl nenuostabu, kad namų erdvės dažnai yra prasčiau vėdinamos, ko pasekoje padidėja drėgmės kiekis, kuris sudaro puikias sąlygas pelėsiui ir namų dulkių erkutėms veistis.

Be to, daugelis savo namų neįsivaizduoja be augintinių, kurie taip pat prisideda prie alergenų padidėjimo. Jų kailis, odos pleiskanos, seilės, iš lauko parneštos žiedadulkės gali tapti alergijų šaltiniu. Reguliari augintinio higiena, dažnas namų valymas, ypač minkštų baldų, kilimų, tekstilės ir patalų, gali pagerinti alergiškų žmonių gyvenimo kokybę.

5 rekomendacijos, kurios padės sumažinti alergenų kiekį namuose

#1. Nuvalykite dulkes net ir nuo sunkiausiai prieinamų paviršių. Rekomenduojama visas namuose esančias dulkes nuo paviršių nuvalyti bent kartą per savaitę. Dulkes patariama valyti drėgna arba mikropluošto šluoste, kuri dulkes sulaiko, o ne išsklaido. Taip pat reikėtų nenaudoti plunksninės dulkių šluostės, kuri gali į orą pakelti dulkių daleles.

#2. Tinkamai pasirūpinkite patalynės švara. Patalynę reikėtų keisti kas savaitę ir skalbti 60 laipsnių ar aukštesnėje temperatūroje – taip efektyviausiai pasišalina dulkių erkutės. Be to, patariama ant pagalvių ir čiužinių naudoti dulkių nepraleidžiančius užvalkalus, nes juose nesiveisia dulkių erkutės.

#3. Atsakingai prižiūrėkite naminių gyvūnų kailį. Alergiški gyvūnams žmonės yra jautrūs gyvūnų pleiskanoms, t. y. negyvoms odos ląstelėms. Kai kurių gyvūnų pleiskanos turi mažiau alergizuojančių baltymų, dėl to simptomai gali būti silpnesni arba jų gali visai nebūti. Visgi jei jus kamuoja ši alergija, reikėtų reguliariai maudyti augintinius ir tam naudoti jų odą drėkinančias priemones – taip bus sumažintas pleiskanų kiekis. Taip pat auginantiems gyvūnus rekomenduojama namuose atsisakyti kilimų ir neleisti augintiniams patekti į miegamąjį.

#4. Neleiskite namuose veistis pelėsiui. Tam, kad pelėsis nesidaugintų, namuose palaikykite 30–50 proc. drėgmę patalpose. Drėgnose erdvėse, pavyzdžiui, rūsiuose ir vonios kambariuose, gali padėti oro sausintuvai. Jei įtariate, kad patalpose drėgmės lygis viršija normą, pašalinkite visus nesandarumus ir kitas drėgmės atsiradimo priežastis.

#5. Tinkamas siurblys – vienas geriausių pagalbininkų kovojant su alergijomis

Dar vienas svarbus namų ruošos darbas siekiant efektyviai sumažinti alergenų kiekį – reguliarus siurbimas ir drėgnas grindų valymas. Tam, kad šie du namų ruošos darbai nevargintų, technologijų gamintojai yra pristatę siurblius robotus, kurie ne tik efektyviai siurbia ir plauna, bet ir pasižymi higieną užtikrinančiomis funkcijomis.

Naujausi siurbliai-robotai, pavyzdžiui, „Samsung Jet Bot Combo AI“, turi įdiegtą sanitarinio dezinfekavimo garais funkciją. Tai reiškia, kad įrenginiui drėgnai išplovus namų grindis, šluostės savaiminio išsivalymo stotelėje bus apipurkštos aukštos temperatūros garais, o tai garantuoja beveik šimtaprocentinį kenksmingų bakterijų sumažinimą ir blogų kvapų prevenciją.

Pašnekovas, ieškantiems naujo siurblio roboto, siūlo atkreipti dėmesį ir į įrenginio galimybes sulaikyti dulkes po siurbimo. Naujausiuose siurbliuose robotuose yra naudojama „Air Pulse“ technologija, kuri dėl daugiasluoksnės filtravimo sistemos sulaiko 99,999 proc. smulkių dulkių.