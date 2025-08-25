Daugelio vos gimusių ankstukų gyvybei išsaugoti reikia profesionalaus medicinos personalo pagalbos, pažangios medicininės įrangos ir ypatingo tėvelių dėmesio. Įvairiapusė parama dažniausiai reikalinga ir anksčiau laiko gimusių kūdikių tėveliams. Visuomenės pagalba labai svarbi tiek finansine, tiek psichologine prasme. Ji ne tik suteikia vilties mažųjų kovotojų šeimoms, bet ir padeda įsigyti reikalingas priemones tam, kad naujagimis sustiprėtų bei galėtų pasivyti savo bendraamžius.
Ką svarbu žinoti apie anksčiau laiko gimusius kūdikius?
Ankstukai – tai anksčiau nei planuota pasaulį išvydę naujagimiai, dažniausiai gimstantys tarp 22 ir 37 nėštumo savaitės. Kartais jų svoris siekia vos 500 gramų. Lietuvoje kasmet gimsta maždaug 1200 ankstukų. Dėl nepilnai susiformavusių organizmo sistemų, pirmąsias savo gyvenimo dienas, savaites ar net mėnesius mažyliai dažniausiai turi praleisti naujagimių intensyvios terapijos skyriuje. Ten jiems tenka įveikti ne vieną sudėtingą iššūkį. Visų pirma, ankstukai nesugeba tinkamai reguliuoti savo kūno temperatūros, todėl tam, kad pavyktų užtikrinti jų gyvybines funkcijas, mažyliai yra guldomi į inkubatorius. Anksčiau laiko gimusiems kūdikiams taip pat nėra susiformavę rijimo ir čiulpimo refleksai, todėl jie negali valgyti patys. Be to, ankstukai dažnai susiduria su kvėpavimo sutrikimais dėl nepakankamai išsivysčiusių plaučių. Kol mažylis išmoksta kvėpuoti savarankiškai, deguonį įsisavinti padeda medicinos darbuotojų prižiūrimi pažangūs aparatai. Ankstukai taip pat yra labai imlūs infekcijoms, todėl tėveliams svarbu rūpintis tinkama savo ir aplinkinių higiena.
Pirmuosius sveikatos iššūkius įveikę kūdikiai reikalauja ypatingo tėvelių dėmesio bei dažnų konsultacijų su gydytojais ir jiems grįžus namo. Grįžus iš ligoninės mažųjų kova už gyvybę nesibaigia. Laimei, kiekvienas iš mūsų gali bent šiek tiek prisidėti prie lengvesnės ankstuko kasdienybės.
Paramos ankstukams būdai
Padėti ankstukams galima įvairiais būdais, pavyzdžiui, skiriant 1,2 proc. GPM, atliekant vienkartinius arba periodinius pavedimus, perkant akcijos lipdukais pažymėtas prekes, savanoriaujant, aukojant daiktus ir pan. Paramos projektas „Ankstukai“ taip pat kviečia anksčiau nei planuota pasaulį išvydusių kūdikių šeimas dalintis savo istorijomis ir patarimais, nes tai gali suteikti vilties neramų laikotarpį išgyvenantiems tėveliams. Mamos, užauginusios ankstukus, kviečiamos prisijungti prie savanorių Ankstukų pagalbos linijoje. Be to, paramos fondas „Ankstukai“ nuolat ieško savanorių, kurie rūpintųsi projektų komunikacija, prisidėtų prie renginių organizavimo, padėtų ieškoti rėmėjų ir pan. Palaikyti ankstukus galima ne tik finansiškai, bet ir įvairiais kitais būdais.
Kaip jūsų parama prisideda prie ankstukų gerovės?
Jūsų parama:
- Padeda aprūpinti ankstukus slaugančias ir už jų gyvybes kovojančias Lietuvos ligonines pažangia medicinos įranga;
- Leidžia teikti psichologinę pagalbą anksčiau nei planuota pasaulį išvydusių mažylių tėveliams;
- Edukuoja visuomenę apie iššūkius, su kuriais kasdien susiduria mažieji kovotojai;
- Leidžia teikti paramą daiktais ankstukų šeimoms ir juos globojančioms organizacijoms.
Paramos projektas „ANKSTUKAI“ taip pat visus metus dalija „Ankstuko šeimos kraitelį“ pagrindinėse mūsų šalies ligoninėse. Jis itin palengvina naują šeimų, kurios augina anksčiau nei planuota gimusius kūdikius, realybę. Kraitelį sudaro specialių sauskelnių pakuotė, informacinė knyga, pirmieji ankstuko rūbeliai, apklotas ir kitos priemonės, padedančios pasirūpinti kūdikiu pirmosiomis dienomis šiame pasaulyje.