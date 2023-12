Pasirodo, tai gali įvykti. Nors techniškai tvarkingame automobilyje paprastai to nenutinka, vis dėlto netaisyklingas įkrovimas įkrovikliu gali tai lemti. Kaip įkrauti automobilio akumuliatorių, kad išvengtumėte maitinimo problemų?

Teoriškai nebūtina įkrauti akumuliatoriaus. Kiekvieno automobilio maitinimo sistema suprojektuota taip, kad važiuojant akumuliatorius savaime gautų energiją iš generatoriaus. Tinkamą įkrovos lygį palaiko įtampos reguliatorius, kuris neleidžia perkrauti akumuliatoriaus ir stabilizuoja 13,8–14,4 V įkrovą. Taip užtikrinama, kad net ir po daugelio važiavimo valandų akumuliatoriuje išliktų optimali 12,4–12,8 V įtampa.

Kada akumuliatorius gali būti perkrautas?

Automobilių remonto paslaugų paieškos platformos Motointegrator.com atstovas Mindaugas Šerėjus sako, kad jei variklis neužsiveda ir starteris vos suka alkūninį veleną, išeitis paprasta – reikia įkrauti akumuliatorių. Šiuolaikiniais mikroprocesoriniais įkrovikliais labai paprasta naudotis, nes jie savaime parenka įtampą ir įkrovimo srovę. Todėl jų veikimas faktiškai apsiriboja tik gnybtų prijungimu prie akumuliatoriaus gnybtų. Primename, kad pirmiausia reikia prijungti teigiamąjį laidą (raudoną), o tada neigiamąjį laidą (juodą). Prijunkite įkroviklį prie lizdo tik tada, kai abu gnybtai yra vietoje.

„Tačiau kai kuriuose įkrovikliuose, ypač senesniuose, nėra elektroninės grandinės, apsaugančios nuo per didelės įkrovos. Tokiu atveju naudotojas turi nepamiršti nustatyti tinkamos įkrovimo srovės ir atjungti prietaisą, kai pasiekiama tikslinė įtampa. Įkraunant akumuliatorių per dideliu srovės stipriu arba per ilgai naudojant įkroviklį, elektrolitas gali užvirti ir išgaruoti, todėl gali įvykti sprogimas. Todėl naudojant tokį įkroviklį reikia nuolat stebėti įkrovos lygį ir išjungti prietaisą, kai akumuliatoriaus įtampa pasiekia daugiau kaip 12,4 V“, – aiškina M. Šerėjus.

Pasak pašnekovo, didelę reikšmę turi akumuliatoriaus įkrovimo laikas. Kodėl? Tinkama įkrovimo srovė turėtų būti 10 proc. akumuliatoriaus talpos, pavyzdžiui, 60 Ah akumuliatoriaus įkrovimo srovė turėtų būti 6 A.

„Todėl nereikėtų stengtis greitai įkrauti akumuliatorių. Pasirinkta įkrovimo srovė papildys akumuliatoriaus energijos atsargas maždaug per 10 valandų. Neturime jo pernelyg greitai įkrauti, o tai gali atsitikti norint kuo greičiau įkrauti. Įkraunant akumuliatorių jame esančio elemento įtampa tolygiai ir nekenksmingai padidėja nuo maždaug 2 V iki 2,35 V. Tačiau viršijus šias vertes procesas labai pagreitėja, padidėja elektrolito tankis. Viršijus 2,4 V prasideda vandens skilimo į deguonį ir vandenilį procesas, todėl akumuliatorius gali užkaisti“, – atkreipia dėmesį pašnekovas.

2,5 V įtampa yra kritinė, todėl viršijus šią vertę įkrovimo procesą reikia nedelsiant nutraukti. Kaip žinoma, didelis vandenilio kiekis kartu su oru kelia realų pavojų – susidaro sprogstamasis mišinys. Vienu neatsargiu judesiu galime sukelti kibirkštį, kuri kelia realų pavojų, ir visa tai dėl per didelio akumuliatoriaus įkrovimo.

Akumuliatoriaus perkrovimo požymiai ir pasekmės

Kaip atpažinti perkrautą akumuliatorių? Dažnai požymiai pastebimi iš pirmo žvilgsnio. Ypač didelį nerimą kelia elektrolito virimas ir gausus garavimas. Daugeliu atvejų labai rūgštaus elektrolito purslai sukelia rimtų cheminių nudegimų. Ženklas, kad akumuliatorius per daug įkrautas, taip pat gali būti elektrolito išgaravimas dėl per ilgo arba per greito įkrovimo.

„Neatsargaus įkrovimo pasekmės ne visada palieka ilgalaikį pėdsaką. Pernelyg aukšta akumuliatoriaus įtampa paprastai pašalinama po kelių variklio paleidimų. Taip yra todėl, kad įtampos reguliatorius užtikrina pastovų įkrovos lygį. Deja, taip būna ne visada. Yra rizika (laimei, nedidelė), kad per daug įkrautas akumuliatorius sugadins įtampos svyravimams jautrią elektroniką. Be to, kai kurie prietaisai, pavyzdžiui, indikatoriai, kurį laiką gali netinkamai veikti“, – teigia M. Šerėjus.

Tačiau didesnė rizika yra didelė akumuliatoriaus perkrova. Tokių sutrikimų požymiai turi įtakos akumuliatoriaus būklei. Dėl per didelio įkrovimo jis gali netekti elektrolito, gali būti pažeisti elementai, korpusas ir ištekėti aktyviosios masės – tai dažnai baigiasi visišku akumuliatoriaus sugadinimu. Tačiau didžiausią pavojų kelia akumuliatoriaus sprogimas. Senais laikais tai buvo rimta grėsmė, o šiuolaikinių techninės priežiūros nereikalaujančių akumuliatorių ir išmaniųjų įkroviklių amžiuje ši rizika, laimei, yra minimali.