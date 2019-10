Ateina tikras hitas – „League of Legends” nusitaikė į išmaniuosius telefonus

Švęsdama „League of Legends“ sukūrimo dešimtmetį, „Riot Games“ studija pranešė apie „League of Legends: Wild Rift“ išleidimą, t.y. naują „LoL“ žaidimo versiją, skirtą išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams. Be abejonės, tai viena svarbiausių pastarųjų mėnesių naujienų mobilių žaidimų srityje. Nepaprasto populiarumo „League of Legends“ nusitaikė į telefonus su „Android“ ir „iOS“ sistemomis. Taip pat žadama versija žaidimų konsolėms.

https://www.youtube.com/watch?v=e2TZAAQmGho

„League of Legends“ yra nepaprastas pastarųjų metų žaidimų fenomenas. Šią populiariąją daugelio žaidėjų internetinės kovų areną (MOBA), pagrįstą kovos 5×5 žaidėjų formato moduliu, kasdien žaidžia apie 8 mln. žmonių visame pasaulyje, o geriausias komandas suburiantys turnyrai sulaukia ne tik milžiniško žaidėjų susidomėjimo, bet ir suteikia galimybę laimėti milijonų dolerių vertės dovanas. Ir dabar žinoma, kad ši beprotybė pasieks mobiliųjų įrenginių platformas. Ši MOBA nesiskirs labai nuo savo pirmtako, skirto kompiuteriams.

„League of Legends: Wild Rift“: tas pats legendinis „LoL“ žaidimas – tik dabar išnaudojantis jutiklinius ekranus

Svarbu yra tai, kad žaidimo kūrėjai žada, jog tai bus visiškai nuo nulio sukurtas žaidimas, pritaikytas prie šiuolaikinių išmaniųjų galimybių. „League of Legends: Wild Rift“ oficiali premjera visame pasaulyje turėtų įvykti 2020 metų pabaigoje. Žinoma, tiek laukti iš tikrųjų nereikės, nes gamintojas žada paleisti kelias beta testines versijas, į kurias pakvies daugumą užsiregistravusių.

Pasak gamintojo, pirmiausia žaidimas pasiūlys 40 herojų (laikui bėgant jų pasipildys), žaidimas veiks free-to-play modelyje ir galės pasigirti nauju, specialiai mobiliems įrenginiams sukurtu žemėlapiu. Rungtynės bus daug trumpesnės (nuo 15-30 minučių).

„Riot Games“ atskleidė minimalius reikalavimus įrangai: įrenginiai su „Android“ sistema turėtų būti panašūs į „Samsung Galaxy A7“, t.y. turėti bent 1 GB RAM, Qualcomm Snapdragon 410 procesorių ir GPU Adreno 306. Gamintojas žada, kad „Wild Rift“ veiks su „iPhone 5s“ ir visais naujesniais modeliais.

Varle.lt žaidimų įrangos specialistai neabejoja, kad tai turėtų būti karščiausia kitų metų mobilių žaidimų premjera, kuri neabejotinai teigiamai paveiks žaidimams skirtų išmaniųjų telefonų, nešiojamų įkroviklių ir specialių valdiklių paklausą.

Ruoškitės jau dabar ir pasirūpinkite žaidimų įranga!

Dažniausiai užduodami klausimai:

Ar League of Legends Wild Rift suteiks galimybę žaisti kartu su PC versijos žaidėjais?

Ne, nes žaidimas sukurtas konkrečioms platformoms. Žaidimo autoriai nori, kad kovos būtu garbingos ir linksmos. Bet bus galimybė sujungti egzistuojančius prisijungimus, kad gautumėte papildomus bonusus.

Kokie pagrindiniai skirtumai tarp League of Legends ir Wild Rift?

Žaidimo autoriai perrašė žaidimo kodą nuo pat pagrindų ir pritaikė konkrečiai mobiliems įrenginiams ir konsolėms. Todėl animacijos, valdymas, ir žaidimo sistema ženkliai skiriasi.

Ar žaidimas pasirodys Nintendo Switch platformai?

Informacijos neturime, bet kaip žinome ši konsolė pastaraisiais metais viena iš populiariausių, todėl galima tikėtis išleidimo.