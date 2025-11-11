Marijampolėje baigta R. Juknevičiaus g. 52 esančios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija. Po atliktų darbų aikštelė tapo erdvesnė, patogesnė ir pritaikyta visiems gyventojams.
Aikštelės plotas padidėjo nuo 483 kv. m. iki 712 kv. m., todėl dabar čia telpa 42 automobiliai. Iš jų 4 vietos numatytos pritaikyti elektromobiliams, kai bus įrengtos įkrovimo stotelės. Įrengtos ir 2 specialios vietos žmonėms su negalia, kad jie galėtų patogiai atvykti ir saugiai sustoti.
Rekonstrukcijos metu buvo pašalinta sena asfalto danga, įrengta nauja, sutvarkyti pagrindai ir kelio bortai. Atnaujinti ir pėsčiųjų takai – jie dabar iškloti naujomis trinkelėmis, įrengti sužeminti bortai bei specialūs taktiliniai indikatoriai, padedantys saugiai judėti regėjimo negalią turintiems žmonėms. Aikštelėje taip pat įrengta lietaus vandens surinkimo sistema, apsaugoti elektros kabeliai.
Planuojant aikštelės dydį buvo atsižvelgta į gyventojų pageidavimus, finansines galimybes, žaliuosius plotus ir esamus inžinerinius tinklus.