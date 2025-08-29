Ketvirtadienį Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos bendruomenė atsisveikino su mokyklą paliekančia ilgamete lietuvių kalbos mokytoja Irena Benetiene ir direktore Egle Kociuviene.
Mokytoja išlydėta nuoširdžiai dėkojant už ilgametį, atsakingą bei kūrybišką pedagoginį darbą ir mokinių ugdymą. Mokykloje lietuvių kalbos mokytoja ji dirbo 40 metų (nuo 1985 m). Šia gražia proga pedagogę pasveikino ir Vilkaviškio r. savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė bei įteikė jai Mero padėkos raštą.
„Nuoširdžiai dėkoju Jums už keturis dešimtmečius atsidavimo vaikams, bendruomenei ir mokyklai. Jūsų kantrybė, šiluma ir išmintis paliko gilų pėdsaką ne tik Sūdavos pagrindinės mokyklos istorijoje, bet ir daugybės mokinių gyvenimuose. Linkiu, kad ši nauja gyvenimo kelionė būtų kupina ramybės, atradimų ir gražių akimirkų“, – pažymėjo Savivaldybės vadovė.
Tuo pačiu mokyklos bendruomenė atsisveikino ir su direktore E. Kociuviene bei palinkėjo jai sėkmės naujame gyvenimo ir darbo etape. E. Kociuvienė kurį laiką laikinai ėjo direktorės pareigas Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijoje, tačiau laimėjusi konkursą tapo nuolatine vadove.