Šiandien pasaulyje minima Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena – profesijų, kurios užtikrina finansų skaidrumą ir patikimumą.
Šių laikų pasaulyje apskaita siejama su kompiuterinėmis sistemomis ir sudėtingais finansų standartais, tačiau buhalterijos istorija prasidėjo net keli tūkstančiai metų prieš mūsų erą: apie 3000 m. pr. Kr. Mesopotamijos miestų gyventojai molinėse lentelėse žymėjo prekių ir atsargų kiekius.
Manoma, kad įrašai buvo skirti inventorizacijai ir prekybai palaikyti – tai tapo apskaitos pamatu, kuris išliko iki šių dienų.
Lūžis įvyko XV amžiuje Italijoje – 1494 m. matematikas Luca Pačiolis Venecijoje išleido veikalą „Summa de arithmetica“, kuriame pirmą kartą sistemingai aprašė dvejybinės buhalterijos principą, kurioje teigiama, kad kiekviena finansinė operacija turi būti registruojama dvejais įrašais – debetu ir kreditu.
Metodika tapo šiuolaikinės buhalterijos pagrindu ir yra naudojama iki šiol visame pasaulyje.
Vystantis verslui ir teisei, susiformavo ir audito profesija, kurios tikslas – nepriklausomai įvertinti finansinių ataskaitų tikslumą ir patikimumą.
Auditoriai prisideda prie viešojo ir privataus sektorių skaidrumo ir pasitikėjimo ekonomika.
Apskaita – tai ne tik skaičiai, o pasitikėjimo, atsakomybės ir veiklos tęstinumo pamatas, be kurio neįmanoma tvari valstybės ir verslo pažanga.