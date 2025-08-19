Dėl asfaltavimo darbų Vilkaviškio m. Lauko g. atkarpa nuo Nepriklausomybės g. iki Vienybės g. bus uždaryta nuo rugpjūčio 20 d. 15.00 val. ir visą rugpjūčio 21 d.
Gyventojų prašoma iš anksto patraukti automobilius, planuoti keliones ir, esant poreikiui, naudotis aplinkinėmis automobilių stovėjimo aikštelėmis.
Atsiprašoma už laikinus nepatogumus.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vilkaviškio m. seniūnijos seniūną R. Kurauską, tel. +370 686 73918.
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė